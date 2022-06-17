WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem - Son Dakika
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WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem

17.06.2022 23:42
WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem

WhatsApp uygulamasında profil fotoğrafı, son görülme ve hakkında bilgisini sadece belirli kişilere gizlemek artık mümkün.

WhatsApp uygulamasında son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında özelliği için birçok gizlilik ayarı mevcut. Örneğin "herkes" seçeneğini seçtiğinizde, adı üstünde bilgilerinizi tüm kullanıcılar görebiliyorken, "kişilerim"i seçtiğinizde ise yalnızca rehberinizde kayıtlı olanlar görebiliyor.

Ancak bu ayarlar ne yazık ki yeterli değil. Zira son görülmenizi veya profil resminizi belirli kişilere açıp geri kalanlara kapatmak istiyor da olabilirsiniz. WhatsApp kullanıcılara şimdiye kadar böyle bir imkan sunmuyordu. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan yeni güncellemeyle birlikte beklenen özellik nihayet geldi.

WhatsApp artık son görülmeyi seçili kişilere kapatmaya izin veriyor

WhatsApp uygulamasına "Şunlar Hariç Kişilerim…" seçeneği eklendi. Bu özellik sayesinde son görülmenizi, profil fotoğrafınız ve hakkında bilgisini belirli kişilerden gizleyebileceksiniz. Eskiden olduğu gibi illa herkese veya tüm kişilerinize göstermek zorunda kalmayacaksınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem - Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem - Son Dakika
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