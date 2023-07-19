WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor - Son Dakika
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WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor

20.07.2023 00:09

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Bazı kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtti.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Mesajların iletilemediğini söyleyen kullanıcılar, son görülmede de sıkıntı yaşandığını belirtti. Mesaj gönderme sorunu bir süre sonra çözüldü.

"WHATSAPP ÇÖKTÜ" İDDİASI

Facebook bünyesinde bulunan, dünya genelinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Sorunun dünya genelinde yaşandığı öğrenildi. WhatsApp'ın, "Mesaj bekleniyor, telefonunuzu kontrol edin" uyarısı vermesi dikkat çekti.

"MESAJLAR İLETİLEMİYOR"

Kullanıcılar, WhatsApp'ta yazılan mesajların karşı tarafa iletilemediğini, son görülmede de sorun olduğunu söyledi. WhatsApp'taki sorun sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, sorunla ilgili birçok paylaşım yaptı.

SORUN DÜZELDİ

Problem yaklaşık 1 saat sürdü. Kullanıcılar, bir süre sonra yeniden mesaj göndermeye başladı.

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Whatsapp, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor - Son Dakika
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