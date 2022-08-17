WhatsApp Desktop güncellendi: Mac için yolda! - Son Dakika
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WhatsApp Desktop güncellendi: Mac için yolda!

17.08.2022 11:56
WhatsApp Desktop güncellendi: Mac için yolda!

WhatsApp Desktop uygulaması uzun bir bekleyişin ardından nihayet güncellendi. İşte güncellemenin detayları ve macOS gelişmeleri!

Yıllardır en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp telefonlarımız üzerinde çalışıyor olsa da, bilgisayar tarafından da yoğun bir şekilde kullanılıyor. WhatsApp'ın Windows ve Mac sürümleri uzun süredir bulunsa da, bu uygulamalar native değildi, yani doğrudan işletim sistemi için yazılmamıştı.

Bugün itibariyle WhatsApp PC sürümü güncellendi. Web tabanlı Electron teknolojisini kullanan eski uygulamanın yerini, çok daha performanslı şekilde çalışan ve yerel Windows teknolojileri kullanılarak yeniden yazılan uygulama aldı. WhatsApp Desktop uygulaması işletim sistemi üzerinde native (yerel) olarak çalıştığı için önceki sürüme kıyasla çok daha güvenilir ve hızlı bir yapıda.

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Native uygulamanın sunduğu bazı avantajlarda var: Kullanıcıların telefonları çevrimdışıyken mesaj gönderip alabilmesi mümkün hale gelirken, arayüz artık daha temiz bir yapıda karşımıza çıkıyor.

WhatsApp Desktop güncellendi: Mac için yolda!

WhatsApp'ın macOS uygulaması da yakında bir güncelleme alacak. Hali hazırda test süreci devam eden yeni uygulamanın temelinde, iOS uygulamalarını kolayca macOS'a getirmeyi sağlayan Catalyst teknolojisi bulunuyor. Böylece web teknolojileri yerine sistemin yerel API'leri kullanılıyor.

Bu sayede WhatsApp macOS uygulaması daha hızlı çalışırken, daha az enerji tüketiyor. Windows sürümünde olduğu gibi çevrimdışı haldeyken mesaj gönderip almaya izin veriyor. Mac sürümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmezliğini korurken, Windows sürümü Microsoft Store'dan indirilebiliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp Desktop güncellendi: Mac için yolda! - Son Dakika

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