Whatsapp Durumlarını Facebook Hikayeler'de Paylaşmak Mümkün Olacak

Facebook, Hikayeler özelliğini canlandırmak için WhatsApp kullanıcılarının durumlarını Facebook Hikayeler'de paylaşmasını mümkün kılacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı geliştirmeye devam ediyor. WaBetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre şirket, servisleri arasında çapraz platform paylaşım özelliğini daha da ileri seviyeye getirmek istiyor.









Bildiğiniz gibi Facebook, geçtiğimiz yıl kullanıcıların hizmetine sunduğu özellik ile Instagram kullanıcılarının paylaştıkları hikayeleri tek tuş ile Facebook hikayelerde de paylaşmasını mümkün kıldı. Benzer bir özellik şimdi de WhatsApp durumlarına geliyor.



WaBetaInfo'nun tweetine göre Facebook, yakın zamanda kullanıma sunacağı özellik ile WhatsApp kullanıcılarının paylaştıkları durumları tıpkı Instagram hikayelerde olduğu gibi tek tuşla Facebook Hikayeler'de paylaşmasına izin verecek.









Facebook, Snapchat'ten 'esinlendiği' Hikayeler özelliğini ilk olarak Instagram'a getirmişti. Hikayeler, Instagram'da fazlasıyla ilgi görmüş olsa da Facebook'ta çok az sayıda kullanıcı tarafından kullanıldı. Şirket, çapraz platform paylaşımları ile Facebook Hikayeleri canlandırmaya çalışıyor.

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