WhatsApp, Facebook ile daha fazla kullanıcı bilgisi paylaşmaya hazırlanıyor

Kullanıcılarına ait kişisel bilgilerde ilgili kurallarını güncelleyen iletişim uygulaması Whatsapp, Şubat ayından itibaren aynı sosyal iletişim ağı içindeki Facebook şirketleriyle, kullanıcılarına ait daha fazla özel bilgi paylaşabilecek.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in dev bir ticari iletişim ağı oluşturma stratejisi doğrultusunda güncellenen kurallara göre, kullanıcıların birbirleriyle yaptığı özel görüşmeler Facebook ile paylaşılmasa da ticari bilgilerin verilerin paylaşılmasının yolu açılmış olacak.

WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "2020 Ekim'inde çizilen WhatsApp iş vizyonunun bir parçası olarak, küçük işletmelerin daha başarılı olabilmesini sağlamak için, hizmet ve özel bilgilere ilişkin politikamızı güncelliyoruz" dedi.

Uygulama 2020'nin Temmuz ayında yaptığı güncelleme ile kullanıcılarına veri paylaşımından muaf olmayı seçmeleri için 1 y süre vermişti. Son güncelleme ile tercih imkanı ortadan kalkıyor.

Kuralları kabul etmeyenler ne yapacak?

Yeni kuralların kullanıcılar tarafından da onaylanması, WhatsApp'ı kullanmayı sürdürmek isteyenler için zorunlu.

Kurallar gereğince WhatsApp kullanıcılarının iletişim verileri, cep telefonu bilgileri, IP adresleri ve iletişim kurma biçimleri konusundaki bilgilerin Facebook şirketler grubuyla paylaşılmasına onay vermesi gerekiyor.

WhatsApp daha önce otomatik olarak uygulamaya giriş bilgileri, grup bilgileri ve profil fotolarını, ayrıca telefon, iletişim ve konum bilgilerini sakladığını açıklamıştı.

WhatsApp, blog paylaşımlarında Facebook ile veri paylaşımının içeriğin kişiye göre şekillendirilmesi ve örneğin o kişinin ilgileneceği reklamların görünmesi, ayrıca Facebook üzerinden alışverişte ödeme yaptıkları hesabı WhatsApp'ta da kullanabilmek gibi faydaları olacağını söyleyerek yeni kurallarını savundu.

8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni kuralları kabul etmek istemeyenler ise iletişim platformunu kullanamayacaklar.

Kaygı yaratıyor

WhatsApp'ın attığı bu adım, özel bilgilerin korunması, haksız rekabet ya da siber-güvenlik konularında kampanya yürüten ve büyük teknoloji şirketlerinin veri paylaşmasına karşı uzun süredir uyarılarda bulunan gruplardan sert tepki aldı.

Dünya çapında uygulamayı kullanan 2 milyar kişinin 400 milyonunu barındıran Hindistan, WhatsApp ve Facebook'un veri paylaşımı planlarının önemli ve öncelikli hedeflerinden biri.

Hint siber hukuk uzmanı Pavan Duggal yeni düzenlemenin kullanıcılara seçenek vermeden onlara ait özel bilgilerin paraya tahvil edilmesi anlamına geldiğini söyleyerek hükümetlerin bu tür platformlarla ilgili olarak özel verileri korumaya odaklı düzenlemeler yapması gerektiğini savundu.

Hindistan'da Facebook'un da 310 milyon kullanıcısı var ve ülkedeki en yaygın sosyal medya platformu.

Bazı ülkeler veri paylaşımı konusundaki gidişe yıllardır karşı çıkıyor veri toplama konusunda şirketlere sınırlayıcı kurallar koyuyor.

2017 yılında Fransa veri koruma kurumu WhatsApp'ın Fransa yasalarına göre ticari amaçla veri toplamasının yasal zemini olmadığına, elindeki bilgileri Facebook ile paylaşmadan önce kullanıcıların rızasını almadığına ve bu nedenle kuralları ihlal ettiğine karar vermişti.

İngiltere'de de 2018 yılında yetkili makamlar Facebook'un İngiltere vatandaşlarına ait WhatsApp verilerini kullanmasını engellemiş ve veri koruma yasalarının ihlal edildiğine karar vermişti.