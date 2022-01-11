WhatsApp, Gelecekte Sohbet Listesi İçin Bir Güncelleme Yayınlayabilir - Son Dakika

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında sohbet listesinde bir takım güncellemeye getirebilir. WhatsApp'ın sohbet listesinden Yayın Listesi ve Yeni Grup seçeneklerini kaldıracağı bildirildi. Mesajlaşma uygulamasını açtığınızda, sohbet ekranının sağ ve sol üst kısmında Yayın Listesi ve Yeni Grup seçeneklerini görürsünüz.

Söylentiye göre, WhatsApp yalnızca Arşivlenenler listesini sohbet ekranının üst kısmında tutacak ve Yayın Listesini ve Yeni Grubu kaldıracak. Raporda, "WhatsApp sohbet listesini çok temiz hale getirmeyi planlıyor ve bunun için belirli UI öğelerini kaldırmaları gerekiyor. Özellikle yayın listelerinizi açabileceğiniz ve yeni gruplar oluşturabileceğiniz satırı kaldırmayı planlıyorlar" denildi.

Yayın Listesi ve Yeni Grup, kullanıcıların tek bir dokunuşla bir grup oluşturmasını veya birçok kişiye mesaj göndermesini sağladı.

WhatsApp, Gelecekte Sohbet Listesi İçin Bir Güncelleme Yayınlayabilir

Ancak, WhatsApp şimdi sohbet ekranını düzenlemeyi planlıyor. Sızıntıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde güncelleme sadece ekranın üst kısmında Arşivlenmiş Sohbet seçeneğini gösteriyor.

Rapor, kişi listenizde "Yayın" için sağ üstteki aynı düğmeye "Yeni Sohbet Başlat" düğmesine dokunduğunuzda kullanılabilecek yeni bir giriş noktası olacağını gösteriyor. Yeni Grup seçeneklerinde de benzer ayarlar beklenebilir. Ancak WhatsApp, değişiklikleri yalnızca gelecekteki güncellemede kullanıma sunabilir. WhatsApp'ın özelliği yakın zamanda kullanıma sunup sunmayacağına dair bir onay bulunmuyor. Kullanıcı arayüzündeki değişiklik şu anda geliştirme aşamasındadır ve planlar, özelliğin yayınlanmasından önce değişebilir.

WhatsApp ayrıca, bildirimler panelinde kullanıcıların profil resmini gösteren yeni bir özelliği test ederken tespit edildi. Mesajlaşma uygulaması özelliği iOS beta kullanıcıları için kullanıma sundu."WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar aldığınızda bildirimlere profil fotoğraflarını ekleme desteğini ekledi. Bu özellik, o zamandan beri yalnızca iOS 15'te bazı beta test kullanıcılarına sunuldu" denildi.

Daha fazla WhatsApp hesabının özelliği daha sonraki bir tarihte alması bekleniyor. Özellik şu anda beta aşamasındadır ve WhatsApp özelliği yalnızca iyileştirmelerle birlikte yayınlayacaktır.