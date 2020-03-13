Whatsapp gıda ihbar hattı hizmette - Son Dakika
Son Dakika Güncel Whatsapp gıda ihbar hattı hizmette - Son Dakika

Whatsapp gıda ihbar hattı hizmette

6 saat önce

Samsun Tarım İl Müdürlüğü, 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra 'whatsapp gıda ihbar hattı'nın da hizmete girdiğini duyurdu.

Whatsapp gıda ihbar hattı hizmette, System.String[]

Samsun Tarım İl Müdürlüğü, 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra 'whatsapp gıda ihbar hattı'nın da hizmete girdiğini duyurdu.


Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatandaşların sağlığı için titizlikle çalışan Tarım ve Orman Bakanlığından yeni bir adım daha geldi. Samsun Tarım İl Müdürlüğü Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra whatsapp gıda ihbar numarası hizmete girdi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Her fırsatta vurguladığımız üzere, Halk Sağlığı ve Güvenliği noktasında vatandaşlarımızdan gelecek her türlü geri bildirim bizim için son derece önemlidir. Bu amaçla Bakanlığımızca devreye sokulan Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra, şimdi de 0501-174-01-74 numaralı whatsapp ihbar hattının vatandaşımızın hizmetinde olduğunu belirtmek isterim. Özellikle, Dünyanın pek çok ülkesinin salgın hastalıklarla mücadele ettiği, sağlıklı beslenme ve kaliteli gıdanın her geçen gün daha büyük önem kazandığı bugünlerde, vatandaşımızı bilinçli olmaya ve gıda teröristleri ile mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz. Bakanlık politikamız gereği hep söylediğimiz üzere; halkımızın sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Kendi soframıza koyamayacağımız ürünü halkımızın yemesine gönlümüz müsaade etmez diye de hep ifade ediyoruz. Bu bağlamda bir kez daha tekrar edecek olursak; gıda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşma halinde veya en ufak soru işareti duyduklarında vatandaşlarımızın mevcut ALO 174 Hattı üzerinden veya yeni devreye giren 0501-174-01-74 whatsapp gıda ihbar numarası üzerinden bize ulaşması kendi sağlık ve güvenlikleri için önemlidir" dedi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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