WhatsApp gizlilik ilkesi değişikliğinde geri adım attı - Son Dakika

WhatsApp, yeni gizlilik ilkesiyle ilgili aldığı eleştiriler karşısında, 8 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan Gizlilik Politikası Sözleşmesini yürürlüğe koyma kararından vazgeçtiğini ve mevcut sözleşme kurallarının devam edeceğini açıkladı.

Yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler karşısında kullanıcılarından tepki gören haberleşme ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp, konu hakkında yeni bir açıklama yaparak 8 Şubat'ta yeni Gizlilik Politikası Sözleşmesini yürürlüğe koymayacağını açıkladı. WhatsApp yaptığı açıklamada, son güncellemesine daha fazla zaman verdiğini ve hiçbir kullanıcının hesabının askıya alınmayacağını veya silinmeyeceğini belirtti.

WhatsApp yaptığı açıklamada, kullanıcılar arasındaki yazışmaların ve paylaşılanların özel olduğunu ve korunduğunu ifade ederek "Bu nedenle kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişilerin kaydını tutmuyoruz" dedi. Güncellemelerle bu gizlilik ilkelerinin değişmediğini söyleyen WhatsApp, "Yeni gizlilik sözleşmesi insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor" dedi. Gelecekte daha fazla insanın uygulama aracılığı ile işletmelerden alışveriş yapacağını söyleyen WhatsApp,"İnsanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız" ifadesini kullandı.

15 Mayıs'ta yeni seçeneklerin kullanıcılara sunulmadan önce, politikayı kişilerin kendi hızlarında gözden geçirmeleri için insanlara kademeli olarak ulaşılacağını söyleyen WhatsApp, "özel iletişim kurmanın en iyi yolu olmak için" çalışmaya devam edeceğini söyledi.

(İHA)