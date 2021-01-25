WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği planından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti - Son Dakika

WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği planından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

25.01.2021 12:29
WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği planından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti, System.String[]

WhatsApp, gizlilik politikası ve hizmet şartlarını güncelleme kararından ötürü milyonlarca kullanıcısını Signal, Telegram gibi uygulamalara kaptırdı.

WhatsApp, gizlilik politikası ve hizmet şartlarını güncelleme kararından ötürü milyonlarca kullanıcısını Signal, Telegram gibi uygulamalara kaptırdı.

The Guardian'ın haberinde, İngiltere parlamentosunun içişleri komitesinin paylaştığı rakamlara göre, ocak ayının ilk üç haftasında Telegram 25 milyon yeni kullanıcı kazanırken, Signal dünya çapında 7,5 milyon kullanıcı elde etti.

WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kamu politikası direktörü Niamh Sweeney, komiteye yaptığı açıklamada, diğer uygulamalara "göçün" şirketin hizmet şartlarındaki güncellemesiyle ilgili olduğuna inanıldığını belirtti.

Sweeney, güncellemenin amaçladığını iki şeyin, iş mesajlarıyla ilgili yeni bir dizi özelliği etkinleştirmek ve şirketin hali hazırda mevcut politikaları hakkında "açıklama yapmak ve daha fazla şeffaflık sağlamak" olduğunu savunarak "Facebook ile veri paylaşımımızda dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir değişiklik yok." dedi.

Mobil uygulamalarla ilgili dünya çapında analiz hizmeti sunan App Annie şirketinin açıkladığı veriler, Signal ve Telegram'a geçen yeni kullanıcıların WhatsApp'tan geldiğine işaret ediyor. Şirket verileri, WhatsApp'ın, İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulamayken, gizlilik politikası değişikliği planından ötürü 12 Ocak'a kadar 23.'lüğe düştüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte Signal'in, 6 Ocak'a kadar İngiltere'de ilk bin uygulama arasında bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama haline geldiği bildiriliyor.

App Annie'nin pazar verileri direktörü Amir Ghodrati, bu süreçte hızlı hareket etmenin önemine işaret ederek "Mesajlaşma ve sosyal ağ uygulamalarında bu tür değişiklikler olağan dışı değil. Sosyal uygulamaların doğası ve birincil işlevi başkalarıyla iletişim kurmak olduğu için, büyümeleri güncel olaylara bağlı olarak oldukça hızlı gelişir. Zaten son birkaç yıldır şifreli mesajlaşma ve gizlilik odaklı uygulamalara yönelik talebin arttığını gördük." diye konuştu

Ghodrati, "Gizlilik hizmeti sağlayan mesajlaşma uygulamaları, en çok katılıma 2020'nin ilk yarısında şahit oldu. Bu uygulamalar, alternatiflere göre ortalama yüzde 30 daha fazla aktif kullanıcıya ulaştı." ifadesini kullandı.

Haberde öte yandan WhatsApp'ın bazı yönlerden, rakibi Telegram'dan daha fazla gizlilik odaklı olduğu ifade edildi.

WhatsApp'ın, hizmet sağlayıcının kullanıcı mesajlarına erişmesini engelleyen uçtan uca şifrelemeyi, kullanıcılar ve büyük işletmeler arasındaki sohbetler dışında her sohbete uyguladığına, Telegram'ın ise uçtan uca şifrelemeyi, kullanıcının "gizli sohbetler" seçeneğiyle sohbet edilen kişi için aktif bir seçenek olarak etkinleştirmesi gerektiğine işaret edildi.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

Şirket, kullanıcıların "WhatsApp Gizlilik Politikası" aramasıyla ilk sırada görünsün diye Google'a ödeme yaparak, "Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları güncellemesinin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz." mesajını yayınlatmıştı.

WhatsApp Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

The Guardian, İngiltere, Annie, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği planından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti - Son Dakika


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