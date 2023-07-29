WhatsApp Grubunda İftira ve Hakaret İddiasıyla Dava Açıldı - Son Dakika
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WhatsApp Grubunda İftira ve Hakaret İddiasıyla Dava Açıldı

29.07.2023 12:14

İzmir'de bir WhatsApp grubunda esnaf arkadaşı hakkında iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla dava açıldı. Gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, grup içinde kendi fotoğraflarının ve özel hayatına ilişkin görüntülerin paylaşıldığını fark ederek şikayetçi oldu. Şüpheli, paylaşımların şaka amaçlı olduğunu savunsa da savcı, zincirleme biçimde hakaret ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

İZMİR'de iddiaya göre şaka amaçlı kurdukları WhatsApp grubunda esnaf arkadaşı Belma Ateş (53) hakkında, bilgisi dışında paylaşımlar yaptığı öne sürülen Volkan Y. (38) hakkında 'zincirleme biçimde yazılı bir ileti ile hakaret' ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'de yaşayan gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, (53) Volkan Y. ile kardeşinin çevre esnafıyla birlikte WhatsApp mesajlaşma platformunda eğlence amaçlı bir grupta yer aldıklarını öğrendi. Tesadüfen grupta şahsına ait fotoğrafların paylaşıldığını gören Ateş, esnaftan birinin telefonundan fotoğrafların altına yazılan yazıları okudu. Kardeşiyle olan fotoğrafının altına 'Bunların en büyük çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak olur' yazıldığını gören Ateş, siyasetçi Deniz Baykal ile anı olarak çektirdiği bir fotoğrafın da grupta, 'Deniz Baykal'ın seks kaseti kimleydi?' yazısıyla paylaşıldığını gördü. Karşılaştığı mesajlar nedeniyle hayrete düşen Ateş şikayetçi oldu. Ateş, şikayet dilekçesine WhatsApp grubundaki yazışmaların ve paylaşılan fotoğrafların ekran görüntülerini de ekledi.

'TANSİYONUM ÇIKTI'Grubun varlığından daha önce haberdar olduğunu anlatan Ateş, "Grubun varlığını daha önce esnaf arkadaşların 'bir grupta geyik yapıyoruz' demelerinden biliyordum ama içeriğinin böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Abuk sabuk şeyler paylaşıyorlar. Daha önce bu gruptan çıkıp 'Benim eşim var, çocuğum var. Telefonumda bu mesajları görseler nasıl hesap veririm?' diyenler olmuş. Diğer esnafla oturduğumuz bir gün tesadüfen bu grupta kızımla olan fotoğrafımın paylaşıldığını gördüm. Kardeşimle, yeğenlerimle ve Sayın Deniz Baykal ile olan fotoğrafımı gördüm. Çok sinirlendim. Tansiyonum çıktı. Fotoğraflara baktığımda deli saçması, garip, ilginç ve hiçbir anlamı olmayan sapık mesajlar gördüm. O fotoğraflar benim şahsi sayfamda ekliydi. İçlerinden sadece birinin eşi benim sayfamda ekliydi. Şahsıma ait bir sürü özel fotoğrafların altına iğrenç, ahlaksızca ve sapık yazılar yazarak paylaşmışlar" diye konuştu.'BEN NEDEN UTANAYIM'Yasal sürecin takipçisi olacağını belirten Ateş, "Olayı ben öğrenip de şikayet edeceğimi söylediğimde birileri araya girip 'Bunu büyütmeyelim özür dilesinler' dediler. Bu özürlük bir şey değil. Etrafımdaki kadın arkadaşlarım 'Sen rezil olursun, yapma' dediler. Kadınlar korkmasınlar. Bu durumun benimle alakası yok. Herkesin fotoğrafı var. Bununla tehdit edilemezsiniz. Bir çirkinliğe uğruyorsanız susmayacaksınız. Bu konuşmayı yaparken ben rezil olmuyorum. Bu durum benlik değil. Bir hastalıklı zihniyetin sonucu. Ben bunu dillendirmekten neden utanayım?" diye konuştu.ŞÜPHELİ 'ŞAKA' DEDİ

Ateş'in şikayetinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Volkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Canlı yayın' isimli WhatsApp grubunda müştekilere ait özel fotoğrafları 'Belma abla satıyor galiba onları' ve 'Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak' şeklinde yorumlar ile paylaştığına vurgu yapıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde gruptaki paylaşımların şaka amaçlı olduğunu ve cinsel saikle yapılmadığını söylediği de iddianamede yer aldı. Toplanan delillere ve alınan ifadelere göre savcı, Volkan Y.'nin 'zincirleme' biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.

Kaynak: DHA
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Deniz Baykal, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa WhatsApp Grubunda İftira ve Hakaret İddiasıyla Dava Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp Grubunda İftira ve Hakaret İddiasıyla Dava Açıldı - Son Dakika
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