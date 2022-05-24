WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu! - Son Dakika
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WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

24.05.2022 12:36
WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplar için 12 seçeneğe kadar çıkacak anket özelliğini duyurdu! işte detaylar..

WABetaInfo, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp gruplar için yeni bir özellik duyurdu. Anlık haberleşme uygulaması artık gruplarda anket özelliğini sunacak. WhatsApp gruplar için anket özelliğinin uzun süren tartışmaları bitireceği tahmin ediliyor. Peki yeni özelliğin detaylar neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp gruplar için anket özelliği, 12 seçeneğe kadar çıkacak!

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, birçok kişinin gruplar için anket özelliğini ekledi. 12 taneye kadar oluşacak anket seçenekleri, fikir ayrılığı yaşayan gruplar için oldukça kullanışlı olacak. Çünkü bazı WhatsApp grupları, kalabalık kişilerin yer aldığı ve yeni fikirlerin tartışılması için kullanılıyor. Anketler aynı zamanda Meta çatısı altındaki Instagram'da da uzun süredir yer alıyor.

WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

Popüler uygulama, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız ve test aşamasında olan bir grup özelliğini daha açıkladı. WhatsApp kullanıcıları, artık gruplardan sessiz sedasız bir şekilde ayrılacak. Fakat diğer kullanıcılar, grubun geçmişini yer almış kişileri görecek. Bu yüzden iki özelliğin aslında birbirleriyle ters düştüğü düşünülüyor.

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WABetaInfo, ek olarak bir de Android cihazlarda bulunan WhatsApp verilerinin iOS cihazlara kolay bir şekilde taşımayı sağlayan yeni özelliğin geleceğini de duyurdu. Kararlı sürüme ne zaman geleceği belli olmayan anket özelliği, şimdilik geliştirme aşamasında yer alıyor.

Meta çatısı altında yer alan Facebook, Instagram ve WhatsApp; birbirinden benzer özellikleri sık sık alıyor. Kullanıcıları için en iyi deneyim sunmaya çalışan platformlar, kendilerini sürekli yeniliyor.

WhatsApp, grup kavgalarını önleyecek yeni özelliğini duyurdu!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp gruplar için anket özelliği işinize yarayacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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