WhatsApp, grup sohbetleri için beklenen güncellemeyi yayınladı

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp, gruplarda görüntülü ve sesli görüşmeye katılım gösterecek kişi sayısını 32'ye çıkardı. Kullanıcılar, yeni güncelleme sayesinde WhatsApp grup aramalarında istedikleri kişileri sessize alabilecek.

WhatsApp grup aramalarında sessize alma dönemi

Dün yapılan duyuruyla birlikte, gizlilik kaygısı yaşayan kullanıcılar için yeni özellikler duyuruldu. Artık son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi rehberinizden istediğiniz kişilere gizleyebileceksiniz.

WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem

"Şunlar Hariç Kişilerim" özelliğini kullandığınızda son görülme, her iki taraf için de kapanacak. Profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizde ise tek taraflı gizleme mevcut.

Meta'da WhatsApp Başkanı olan William Cathcart, konu hakkında açıklama yaptı. Cathcart, "Grup görüşmesinde diğerlerini sessize al özelliği, kendi mikrofonunu kapatmayı unutan kullanıcılar için geliştirildi. Ayrıca çok katılımcılı aramalara hakim olabilmeniz için yeni bir gösterge ekledik." ifadelerine yer verdi.

WhatsApp gruplarındaki kişi sınırı, bir süre önce 256'dan 512'ye çıkarıldı. Grup yöneticileri için kontrolün zorlaştığını belirten yetkililer, kullanıcıların WhatsApp gruplarını daha iyi yönetebilmesi için yeni özellikler ekleyeceklerini duyurdu.

Grup aramalarında başkalarını sessize almak için, ilgili kişiyi seçtikten sonra karşınıza çıkan menüde "katılımcıyı sessize al" butonuna tıklamanız yeterli olacak. Öte yandan, isterseniz ilgili kişiye direkt mesaj da gönderebileceksiniz.

Mesajlaşma platformundaki yeni özellikler, iOS ve Android platformlarında kullanıcılara sunulmaya başlandı. Kademeli olarak aktif edilen özellikler, yakında tüm kullanıcılarda kullanılabilir hale gelecek.

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