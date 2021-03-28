Whatsapp Güncellemesi Neden Gündem Haline Geldi?

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, WhatsApp güncellemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsanların teknolojiyi net olarak anlamadıklarını ve teknolojinin geldiği noktanın farkında olmadıklarını söyledi. Birçok kişinin telefonunda WhatsApp'tan daha fazla kişisel bilgiye erişim sağlayan uygulamaların olduğunu ifade etti.

Dijitalleşen dünyada insanların bazı gerçekleri kabul etmediğini, bunun bir geçiş evresi olduğunu belirten İnce, dijital dünyada sahte hesap açma, paylaşım yapma gibi durumlar karşısında kişinin herhangi bir şey yapamayacağını, bu konuda hakkında emniyette binlerce şikayet dilekçesinin olduğunu ve bu tarz bir durumla karşılaşınca üzülmeden hayata devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet İnce, " Güvenlik kaygısıyla vesvese başlayınca mantıklı sorgulamanın dışına çıkıp çığ etkisi yaratıyor. Zamanla bunları öğreneceğimize inanıyorum." dedi.