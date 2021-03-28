Whatsapp Güncellemesi Neden Gündem Haline Geldi?

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, WhatsApp güncellemesi

hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsanların teknolojiyi net olarak anlamadıklarını ve

teknolojinin geldiği noktanın farkında olmadıklarını söyledi. Birçok kişinin

telefonunda WhatsApp'tan daha fazla kişisel bilgiye erişim sağlayan

uygulamaların olduğunu ifade etti.

Dijitalleşen dünyada insanların bazı gerçekleri kabul etmediğini,

bunun bir geçiş evresi olduğunu belirten İnce, dijital dünyada sahte hesap

açma, paylaşım yapma gibi durumlar karşısında kişinin herhangi bir şey

yapamayacağını, bu konuda hakkında emniyette binlerce şikayet dilekçesinin

olduğunu ve bu tarz bir durumla karşılaşınca üzülmeden hayata devam edilmesi

gerektiğini vurguladı. Mehmet İnce, " Güvenlik kaygısıyla vesvese başlayınca

mantıklı sorgulamanın dışına çıkıp çığ etkisi yaratıyor. Zamanla bunları

öğreneceğimize inanıyorum." Dedi.