Whatsapp Güncellemesi Neden Gündem Haline Geldi?

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, WhatsApp güncellemesi
hakkında açıklamalarda bulundu.
İnsanların teknolojiyi net olarak anlamadıklarını ve
teknolojinin geldiği noktanın farkında olmadıklarını söyledi. Birçok kişinin
telefonunda WhatsApp'tan daha fazla kişisel bilgiye erişim sağlayan
uygulamaların olduğunu ifade etti.
Dijitalleşen dünyada insanların bazı gerçekleri kabul etmediğini,
bunun bir geçiş evresi olduğunu belirten İnce, dijital dünyada sahte hesap
açma, paylaşım yapma gibi durumlar karşısında kişinin herhangi bir şey
yapamayacağını, bu konuda hakkında emniyette binlerce şikayet dilekçesinin
olduğunu ve bu tarz bir durumla karşılaşınca üzülmeden hayata devam edilmesi
gerektiğini vurguladı. Mehmet İnce, " Güvenlik kaygısıyla vesvese başlayınca
mantıklı sorgulamanın dışına çıkıp çığ etkisi yaratıyor. Zamanla bunları
öğreneceğimize inanıyorum." Dedi.
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