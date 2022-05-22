WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor! - Son Dakika
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WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!

22.05.2022 10:36
WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için uçtan uca şifreleme için bir bilgilendirme metni ekledi! İşte detaylar..

WhatsApp, iOS kullanıcıları için uçtan uca şifrelemenin önemini ortaya koymak için bir Beta sürümü yayınladı. Platform, yeni özellikleri ve politikalarıyla kullanıcılarına gizlilik ve güvenlik konusuna önem verdiği hatırlatmaya çalışıyor. Peki, WhatsApp yeni uçtan uça şifreleme özelliği nasıl görünüyor ve ne işe yarayacak? Habere hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, uçtan uca şifrelemenin önemini anlatmak istiyor!

Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp, yeni Beta sürümünde uçtan uca şifrelemenin önemini hatırlatan bilgilendirme metni ekledi. Uçtan uca şifrelemeyle ilgili olan metinde, özelliğin ne sunduğunu ve neleri kapsadığı kullanıcılara hatırlatılıyor.

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Uçtan uca şifreleme, WhatsApp'ın en önemli özelliklerinden biri olarak görülüyor. Çünkü özellik, kullanıcı gizliliği ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor.

WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor!

Uygulama, şifreleme için hazırladığı bilgilendirme metninde şunları belirtti:

"iOS 22.11.0.73 güncellemesi için yeni WhatsApp beta sürümüne güncelleme yapıldıktan sonra, durum güncellemelerinizin, arama geçmişinizin, sohbet listenizin ve cihaz listenizin altında uçtan uca şifreleme için yeni bir alt bilgi görünür. Alt bilgiye dokunulduğunda görünen sayfa, insanlara uçtan uca şifreleme ile neyin güvence altına alındığını bildirir:  metin ve sesli mesajlar, sesli ve görüntülü aramalar, fotoğraflar, videolar ve belgeler, konum paylaşımı ve durum güncellemeleri."

WhatsApp Beta güncellemesinde ayrıca medyanın otomatik indirmesiyle ve varsayılan ayarların sıfırlanmasıyla ilgili birtakım sorunları da düzeltiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp kullanıcıların gizlilik ve güvenliğine yeterince önem veriyor mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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