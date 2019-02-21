Son Dakika Haberleri: Whatsapp Güvenlik Açığının Düzeltileceğini Duyurdu

Whatsapp Güvenlik Açığının Düzeltileceğini Duyurdu

52 dakika önce

– Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

Whatsapp Güvenlik Açığının Düzeltileceğini Duyurdu, System.String[]
Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

Whatsapp'ın yeni sunduğu özellik kapsamında iPhone kullanıcıları Touch ID ve Face ID kullanarak uygulamaya erişimi kontrol edebiliyordu. Sosyal medya üzerinden kullanıcıların şikayetleri üzerine özelliğin hatalı olduğu belirtilirken, kullanıcıların fotoğrafları ve dosyaları Whatsapp üzerinden "paylaşma" özelliğini kullanarak uygulamaya erişebildikleri belirtildi.

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün Whatsapp üzerinde sunduğu uçtan uca kriptolama özelliğini bütün mesajlaşma platformlarına entegre etmeyi hedeflediği belirtilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

Whatsapp, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Ahmet Kural'dan, NASA'nın Paylaşımına Manidar Cevap: Mahkemem Var, Gidemem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Whatsapp Güvenlik Açığının Düzeltileceğini Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]