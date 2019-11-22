Son Dakika Haberleri: WhatsApp'ı casuslukla suçlayan Telegram'ın kurucusu Durov: Uygulamayı silin
Son Dakika Dünya WhatsApp'ı casuslukla suçlayan Telegram'ın kurucusu Durov: Uygulamayı silin - Son Dakika Dünya

WhatsApp'ı casuslukla suçlayan Telegram'ın kurucusu Durov: Uygulamayı silin

7 saat önce

Telegram'un kurucusu Durov: Casusluk programı WhatsApp'ı silin

WhatsApp'ı casuslukla suçlayan Telegram'ın kurucusu Durov: Uygulamayı silin, System.String[]

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov en büyük rakibi WhataApp'ı kullanıcıları üzerinde casusluk yapmakla suçladı ve söz konusu mesajlaşma uygulamasının telefonlardan silinmesini önerdi.


Whatsapp'ın yazışmaların güvenliğini korumada başarısız olduğunu ileri süren Durov, "Mesajlarınızın ve fotoğraflarınızın bir gün kamuya açık olma durumu sizi rahatsız edecekse o zaman bu uygulamayı silin." dedi.

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Whatsapp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:19 
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