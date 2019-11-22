WhatsApp'ı casuslukla suçlayan Telegram'ın kurucusu Durov: Uygulamayı silin

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov en büyük rakibi WhataApp'ı kullanıcıları üzerinde casusluk yapmakla suçladı ve söz konusu mesajlaşma uygulamasının telefonlardan silinmesini önerdi.



Whatsapp'ın yazışmaların güvenliğini korumada başarısız olduğunu ileri süren Durov, "Mesajlarınızın ve fotoğraflarınızın bir gün kamuya açık olma durumu sizi rahatsız edecekse o zaman bu uygulamayı silin." dedi.