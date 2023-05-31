WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta konuşmaları kilitleyen bir açık fark edildi. Sosyal medyada fark edilip kısa sürede yayılan hataya göre, "wa.me/settings" mesajının bir kullanıcıya yollandığında sohbet taraflarının konuşmaya giremediği gözlemlendi. Sadece Android cihazlarda gözlenen bu sorunun, çıkarılacak güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.

HATAYLA KARŞILAŞANLAR NE YAPMALI?

Bu hatayla karşılaşarak sohbetleri kilitlenen kullanıcıların uygulaması gereken bazı adımlar bulunuyor. Buna göre: