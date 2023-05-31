WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı? - Son Dakika
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WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı?

WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı?

31.05.2023 18:06

Milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta kullanıcıların erişimini engelleyen bir açık olduğu fark edildi. Ortaya çıkan açığa göre, "wa.me/settings" yazılı mesaj bir sohbette gönderildiğinde, kullanıcıların o konuşmaya giremediği fark edildi.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta konuşmaları kilitleyen bir açık fark edildi. Sosyal medyada fark edilip kısa sürede yayılan hataya göre, "wa.me/settings" mesajının bir kullanıcıya yollandığında sohbet taraflarının konuşmaya giremediği gözlemlendi. Sadece Android cihazlarda gözlenen bu sorunun, çıkarılacak güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.

HATAYLA KARŞILAŞANLAR NE YAPMALI?

Bu hatayla karşılaşarak sohbetleri kilitlenen kullanıcıların uygulaması gereken bazı adımlar bulunuyor. Buna göre:

  • WhatsApp'ı Web uygulamasında açın
  • "wa.me/settings" mesajının atıldığı sohbete girin
  • Mesaja tıklayarak 'herkesten sil' seçeneğine tıklayın.
YORUMLAR
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Whatsapp, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı? - Son Dakika
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