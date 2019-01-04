WhatsApp İle Zayıflama Programına İlgi Her Geçen Gün Artıyor

Gıdadan giyime, teknolojiden seyahate kadar birçok ihtiyacımızı online yöntemlerle karşılıyoruz. Bunlara bir yenisi daha ekledi. Sağlıklı yaşam koçunuz sadece bir tık uzaklıkta. Tamamen online kanallar üzerinden yürütülen bu hizmet ile kendine vakit ayıramayan kişiler yoğun iş temposunda zamandan tasarruf ederken günlük rutin işlerine de devam edebiliyor. Genellikle iletişimin Whatsapp üzerinden gerçekleştiğini belirten Sağlıklı Yaşam Koçu Dilek Çalışır," Kişilere yasaklar listesi verip temiz beslenme önerileri sunuyorum.

Yaşadığımız dijital çağda hayatımızı kolaylaştıran internet; sağlık sorunlarına da çözüm için başvurulan noktalardan biri haline geldi. Yoğun iş temposundan veya başka nedenlerden dolayı kendine zaman ayıramayanların imdadına yetişen online takipli sağlıklı yaşam koçluğu sistemi kişiye büyük kolaylıklar sağlıyor.

101 Kilodan 57'ye Düştü

Bu sitem ile 101 kilodan 57'ye düşerek hayatında büyük değişim yaşayan sağlıklı yaşam koçu Dilek Çalışır, şimdilerde 22 yıllık reklamcılık kariyerine son vererek insanların hayatlarında değişimler yapmasına yardımcı oluyor. Bir diyet listesi vermediğini vurgulayan sağlıklı yaşam koçu Dilek Çalışır, "Whatsapp üzerinden takip sistemi ile çalışıyorum. Kişilere öncesinde program hakkında bilgi veriyorum. Temiz beslenme önerileri, egzersiz bilgileri ve zihinsel olarak da bir çalışma programı paylaşıyorum. Saat 09:00-19:00 arası online takip ile hatırlatmalarıma başlıyorum. Hayatlarını öyle bir kaplıyorum ki başarı oranımız yüzde 90'lara çıkıyor. Kişilerin beslenmelerini, egzersizlerini ve hatta ruhsal iniş çıkışlarını takip ediyorum.. Doğru yönlendirmeler, zaman yönetimi, gün içi takip ve güçlü motivasyon desteği ile kişilerin hedeflerine ulaşmalarına öncülük ediyorum" ifadelerini kullandı.