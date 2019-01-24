Son Dakika Haberleri: Whatsapp İleti Yönlendirme Limiti Neden Düşürüldü?

Whatsapp İleti Yönlendirme Limiti Neden Düşürüldü?

1 saat önce

WhatsApp Dünya Genelinde Geçerli Olacak İleti Yönlendirmeye yeni bir Limit Getiriyor!

Whatsapp İleti Yönlendirme Limiti Neden Düşürüldü?, System.String[]
WhatsApp Dünya Genelinde Geçerli Olacak İleti Yönlendirmeye yeni bir Limit Getiriyor!


Bu sabah'tan geçerli olacak "Bence Kısmı Yasak" İleti Yönlendirme Limitinin neden getirildiği merak konusu? WhatsApp ileti Yönlendirme Limiti Neden Geldi ' Neden Düşürüldü' Yeni WhatsApp İleti Yönlendirme Limiti Kaç Adet Oldu? İşte Detaylar!

Özellikle Hindistan'da yalan haberler ve bu yalan haberlerin yarattığı bir dizi ölümle sonuçlanan vakalar, aslında bu kısmi yasağın mimarı sayılabilir. Zira WhatsApp'ın sahibi Facebook; fake news – yalan haber ve söylentilerle dünya çapında mücadele etmek istiyor ve bu nedenle ileti yönlendirmeye bir sınırlama getiriyor.

Öncelikle Hindistan'da uygulamaya alınan bu yeni mücadele stratejisinin diğer ülkelerde de çalışacağını şu anda biliyoruz.

WhatsApp ileti Yönlendirme Limiti Neden Geldi?


WhatsApp, şiddete yol açabilecek sahta haberler ve söylentileri azaltma çabalarının bir parçası olarak Hindistan'da bu özelliği deniyordu ve şimdi bu politika diğer ülkelere de yayılıyor. Facebook'un sahip olduğu dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması; daha önce 20 Kişi olan bu limiti 5'e düşürdü. 21 OCAK'tan itibaren Android ve iOS kullanıcılarına güncelleme ile bu sınırlama iletilecek.

Yine de Facebook Hindistan'taki bu yasaklamanın sonuçlarının neler olduğunu resmi olarak açıklamış değil; azalan limitin etkisinin ne olduğunu bu nedenle tam olarak henüz bilemiyoruz. Ancak insanları yalan haberleri yayma konusunda biraz zorlamış olsa da, tamamen engellemiş yada durdurmuş olması mümkün değil. Facebook açısından, yine de bu durum ile mücadele etme çabası olarak ancak takdir edilebilecek bir hareket.

Bildiğiniz üzere Facebook'un kişisel haklar ve mahremiyet konusunda bana göre kötü bir geçmişi var artık. WhatsApp tarafında da şirketin, hesap verebilirlik ile mahremiyet arasındaki ince çizgide iyi yürümesi gerekiyor. Uçtan uca şifreleme özellikle devlet gözetiminin yaygın olduğu ülkelerde sıkıntı yaratıyor, ve bu sıkıntıyı aşmak için şirket mesajların güvenliğini azaltmaktan ziyade sınırlama getirmeyi tercih ediyor.

Reuters

WhatsApp ileti Yönlendirme Limiti Neden Geldi – WhatsApp ileti Yönlendirme Limiti Neden Düşürüldü?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:23 Kaynak: Teknotalk.com

Sabah, Hindistan, Facebook, Teknoloji
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