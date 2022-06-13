WhatsApp'ın atası Google Talk'tan üzücü haber! - Son Dakika
Üye Girişi

WhatsApp'ın atası Google Talk'tan üzücü haber!

13.06.2022 21:41
WhatsApp'ın atası Google Talk'tan üzücü haber!

2005 yılında piyasaya sürülen anlık mesajlaşma uygulaması Google Talk için yolun sonu geldi. 16 Haziran'da kapanıyor.

Yeterince ilgi görmemesi nedeniyle kapatılan Google ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Teknoloji devi, 24 Ağustos 2005 yılında piyasaya sürdüğü "Google Talk" uygulamasını sonlandıracağını resmi olarak duyurdu.

WhatsApp, Telegram gibi uygulamalara benzer şekilde anlık mesajlaşma imkanı sunan Google Talk aslında 2015 yılında rafa kaldırılmış ve yerini Hangouts'a bırakmıştı. O tarihten beri platforma doğrudan erişmek de mümkün değildi. Ancak Pidgin ve Gajim gibi çeşitli üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla kısmen kullanılabiliyordu.

Google Talk, 16 Haziran'da kapanıyor

Google resmi destek sayfasında paylaştığı açıklamada "Google Talk'u kullanımdan kaldırıyoruz. 2017'de duyurduğumuz üzere 16 Haziran 2022'de, üçüncü taraf uygulamalara (ör. Pidgin ve Gajim) yönelik desteğimizi sona erdireceğiz." ifadelerine yer verdi.

16 Haziran 2022'de veya sonrasında Google Talk'ta oturum açmaya çalışanlar, oturum açma hatasıyla karşılaşacak. Şirket kullanıcılara, olası sorunlardan etkilenmemeleri için Google Chat'e geçmeleri gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Kişilerinizle sohbet etmeye devam etmek için Google Chat'i kullanmanızı öneririz. Chat'in gelişmiş Alanlar özelliğiyle diğer kullanıcılarla daha kolay bir şekilde plan yapabilir, dosya paylaşabilir, dosyalar üzerinde ortak çalışabilir ve görev atayabilirsiniz. Gmail'de oluşturduğumuz güçlü kimlik avı korumaları ve erişilebilirlik özellikleri (ör. ekran okuyucu desteği) de edinirsiniz."

Google Chrome için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz tarayıcı eklentileri

Açık XMPP protokolü üzerine kurulan Google Talk ile Yahoo! Mail ve Hotmail gibi e-posta servislerini kullanan kişilerle iletişim kurulabiliyordu. Ayrıca jabber.org protokolü üzerinden sesli konuşma imkanı da sunuyordu. Facebook Messenger ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma yazılımlarının yaygınlaşmasıyla kullanıcılar bu uygulamalara yöneldiler.

YORUMLAR
500
Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı Google Pixel 6a satışa çıkmadan inceleme videosu yayınlandı Google Chrome için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz tarayıcı eklentileri Google Chrome için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz tarayıcı eklentileri
Kaynak: Shiftdelete

Telegram, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WhatsApp'ın atası Google Talk'tan üzücü haber! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 21:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: WhatsApp'ın atası Google Talk'tan üzücü haber! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement