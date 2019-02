Whatsapp'ın Fotoğrafları Otomatik Olarak İndirmesini Nasıl Engelleriz?

Milyonlarca kullanıcısından birisiyseniz bu özelliği belki de bilmiyorsunuz? Yada sürekli özellikler katılmış olduğunuz WhatsApp gruplarından gelen gereksiz bir dünya resim, fotoğraf ve videolar, kişisel fotoğraf galerinizi gereksiz yere dolduruyor mu? Aslında kullandığınız uygulamadan en iyi şekilde faydalanmanız için bilmeniz gerek ufak tefek ipuçları bazen "hayat kurtaracı" olabiliyor.



WhatsApp'ın Fotoğrafları Otomatik Olarak İndirmesini Nasıl Engelleriz?





Akıllı telefonunuzda depolama alanınız bitiyorsa, özellikle isteğiniz dışında gelen her fotoğraf, video ve belgenin telefonunuza otomatik olarak kaydedilmesi çok daha can sıkıcı olabilir. Bir çok kullanıcı WhatsApp'ın varsayılan olarak gelen bu özelliği yüzünden telefonlarında gereksiz bilgilerin depolandığından bile haberdar olmayabilir.



Peki bunun engellemenin bir yolu var mı? diyorsanız? işte size bunu kullandığınız platforma göre nasıl yapabileceğine dair ipuçu.



iOS Kullananlar





İngilizce,



Settings>Data ve Storage Usage

Click on Photos,

Select Never option to stop downloading photos automatically.



Türkçe,



Ayarlar>Veri ve Depolama Kullanımı,

Fotoğrafları tıklayınız,

Fotoğrafları otomatik olarak indirmeyi durdurmak için Asla seçeneğini işaretleyin.



Not: İşlemi, videolar ve sesler gibi herhangi bir medya türü için tekrarlayabilirsiniz.

Android Kullananlar





İngilizce,



Settings>Data ve Storage Usage

Scroll down to Media auto-download,



Choose When using mobile data.

Uncheck Photos option from the dialog box.



Repeat this for When connected on Wi-Fi and When Roaming options.



Hepsi Bu kadar! Artık, WhatsApp'ı depolama alanınızı zorlamadan güvenle kullanabilirsiniz.

