Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar "Anlaşılabilir bir açıklama yapılmalı" diyor - Son Dakika

Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar "Anlaşılabilir bir açıklama yapılmalı" diyor

08.05.2021 10:26
Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar

WhatsApp'ın gizlilik onayı için son tarih 15 Mayıs olarak belirlenmişti.

WhatsApp'ın gizlilik onayı için son tarih 15 Mayıs olarak belirlenmişti. Bu tarih yaklaşırken milyarlarca kullanıcısı bulunan uygulamanın net bir açıklama yapmadığı, bu durumun da kullanıcılarda şüphe uyandırdığı belirtiliyor. Bilişim uzmanları, kişisel verilerin saklanması noktasında vatandaşın neleri kabul edip neleri etmeyeceğini net olarak görmesi gerektiğini savunuyor.

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan süre uzatımı 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Sunulan gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesabı askıya alınacak. Yani kullanıcılar sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde WhatsApp'ı kullanamayacak.

"Kullanıcılar lokasyon bilgilerinin paylaşılmasından rahatsız oldu"

Son tarihin yaklaşması ile birlikte bilişim uzmanları Osman Demircan ve Fehmi Ünsal Özmestik online toplantı ile İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Facebook grubunun sözleşme ile ilgili tam anlamıyla izahını yapamadığını belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Bire bir konuşmada bir mahremiyet var ve bu mahremiyeti korumak zorundalar. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar var. Burada WhatsApp kendini ifade edemedi. Bu ticari bir konu aslında. Türkçe bir açıklama yapabilirlerdi. İnsanlarda bilgilerimiz çalınacak şeklinde panik yaşadı. İnsanlar en çok lokasyon bilgisinin paylaşılmasını istemesinden dolayı rahatsız oldu. Bunun nokta değil de bölgesel bir vuruş olduğunu görmüş olduk. Kişiselleştirilmiş reklamların önünüze çıkıyor olması anlamında yapılması gereken bir şey bakıldığında. Normal reklam standartlarının dışında bir şey yapmıyor. Facebook grubunun şu an bizim instagram uygulamasına verdiğimiz haklarla çok da farklı bir şey istemiyor. Sadece bunu ifade edemiyor" şeklinde konuştu.

"Anonim paylaşımlardan vazgeçmemiz gerekiyor"

Sözleşmenin Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmamasının çok yanlış olduğunu açıklayan Demircan, "Beni Avrupa birliği vatandaşlığından ayıran hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Anonim paylaşımlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Farkında olmadan birilerine bir şeyler veriyoruz ve bizim farkındalığımızın artması gerekiyor. Bu tarz uygulamaların benim paylaşımlarımın nerelerde kullanıldığını açıklayıcı bir şekilde anlatmalı. Bu tedirginliğin azalması adına insanların anlayacağı bir dilde de sözleşme olmalı. Çocuklar bu noktada büyük risk altında. Çocukların sosyal medya hesapları gizli olsa da birçok arka taraftaki illegal uygulama bu hesapları da açığa çıkartabiliyor. İnsanlar bu sözleşmeyi kabul etmek istemeyebilirler. Böylelikle programlar verileri ile birlikte silinecek. Yalnız yedek dosyaları kalabilir. Yedek dosyaların kalıyor olması büyük tehdit içeriyor. WhatsApp kullanmak istemeyen bir kullanıcının tamamen bir temizlik yapması gerekiyor. Arka taraftaki siber risk bu. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra siber risk doğabilir. Bu süreç düzelmez ise yerli ve milli uygulamalar daha ön planda olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

"Vatandaşlar özel olduğunu düşündüğü gönderi ve yazıları temkinli paylaşmaları gerekiyor"

WhatsApp'ın politikasını doğru bulmadığını vurgulayan Bilişim Uzmanı Fehmi Ünsal Özmestik, "Avrupa Birliği vatandaşına bu uygulamaya zorlamazken Türk vatandaşına bu uygulamada ki sözleşme şartını zorluyorum eğer kabul etmezsen uygulamayı güncellemeyeceğim demesi politika gereği çok uygun değil. Bu tarz uygulamalarda ki verilerin tamamen silindiği söyleniyor. Fakat kötüye kullanılabilir. Vatandaşların neleri kabul edip neleri kabul etmediğine bakması gerekiyor. Sadece yazışma uygulamaları değil diğer uygulamaları indirirken de uygulamaların şartlarına bakması gerekiyor. Ayrıca bu tarz uygulamalarda çok özel olduğunu düşündüğü gönderi ve yazıları temkinli paylaşmaları gerekiyor. Ama bunlar uçtan uca şifreli şekilde aktarıldığı iddia ediliyor" dedi.

"Bu sürenin uzatılacağını düşünüyorum"

Konuşmasına devam eden Özmestik, "Bu tarz uygulamalar kullanılıyorsa öncelikle kendi telefonumuzun güvenlik risklerini kapatmamız gerekiyor. Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı yüksek vatandaşların uygulamaları kullanmaları gerekiyor. Araştırmaları gerekiyor. Her sosyal medya uygulamalarında ki yazılanlara inanılması gerekiyor. Güvenlik riski her uygulamada var. Ben tekrardan bu sürenin uzatılacağını düşünüyorum. ya da kişisel verilerin kurumunun devreye gireceğini ve bu konu hakkında soruşturma başlayacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar Anlaşılabilir bir açıklama yapılmalı diyor
Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar Anlaşılabilir bir açıklama yapılmalı diyor

Avrupa Birliği, Facebook, Bilişim, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar 'Anlaşılabilir bir açıklama yapılmalı' diyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek         
10:34
Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor         
10:05
Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi         
09:57
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Markette kendisine verilen reyonu beğenmeyince mağaza sorumlusunu falçatayla tehdit edip dövdü Markette kendisine verilen reyonu beğenmeyince mağaza sorumlusunu falçatayla tehdit edip dövdü         
08:57
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 10:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Whatsapp'ın gizlilik sözleşme süresi bitiyor, uzmanlar "Anlaşılabilir bir açıklama yapılmalı" diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement