WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için son tarih geldi: Kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor? - Son Dakika
BBC

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için son tarih geldi: Kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?

15.05.2021 18:54
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için son tarih geldi: Kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?, System.String[]

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi için belirlediği son tarih 15 Mayıs sonunda geldi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi için belirlediği son tarih 15 Mayıs sonunda geldi.

WhatsApp'tan yapılan son açıklamaya göre bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları silinmeyecek; ancak bu kullanıcılar bir süre sonra mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak.

Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kabul etmeyenler, aşamalı olarak uygulamanın bazı özelliklerini kullanamaz hale gelecek ve sonunda WhatsApp uygulamasını hiç kullanamayacak.

Ocak ayında duyurusu yapılan bu sözleşmeyi kabul etmek için son tarih olarak duyurulan 8 Şubat tarihi tepkilerin ardından 15 Mayıs'a ertelenmişti.

Türkiye'de Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise Facebook ve WhatsApp hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Peki bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?

Önce kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim gelecek; birkaç haftanın ardından bu bildirim kalıcı olacak.

Bu aşamada kullanıcılar WhatsApp'taki gruplara erişemeyecek, gelen aramalara ise yanıt verebilecek.

Bir süre sonra ise uygulama hiçbir şekilde kullanılamayacak.

120 gün boyunca aktif olmayan hesaplar ise silinecek.

WhatsApp'ın açıklamasına göre iki milyar kullanıcısı şimdiden sözleşmeyi kabul etti.

Gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemeyen çok sayıda kullanıcının WhatsApp'ın rakibi uygulamaları tercih ettiği görülmüştü.

2016 yılından beri bu kurallar devrede

Facebook 2014 yılında WhatsApp'ı satın aldığından beri, veri paylaşımı ve gizlilik ile ilgili kuralların nasıl değişeceği merakla bekleniyordu.

Özellikle Facebook'un veri paylaşımı ve gizlilik konusunda isminin geçtiği skandallarla güvenilen bir platform olmaması, bu soru işaretinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Wired dergisine göre WhatsApp'ın kullanıcılarının ekranına gönderdiği uyarı, 2016 yılında Facebook ile hangi verilerin paylaşılacağına dair değişen kuralların bir uzantısı.

O yüzden dergiye göre bu kurallar 2016 yılından beri geçerli.

Wired'a göre yeni gizlilik sözleşmesi, daha çok WhatsApp'ın işletme hesabı (WhatsApp Business) olan kullanıcılarının sürdürdüğü iletişimin nasıl depolanacağına ilişkin bir değişiklik.

2016 yılında gizlilik ve veri paylaşımı kurallarıyla ilgili yapılan büyük güncellemede kullanıcılara bazı verilerin Facebook ile paylaşılmasını devre dışı bırakabilmeleri seçeneği verilmişti; ancak yeni sözleşmeyle bu seçenek uygulamadan kalkıyor.

2016 yılından sonra uygulamayı yükleyen bir milyarı aşkın kullanıcının verileri ise halihazırda Facebook ile paylaşılmaktaydı.

Facebook, Wired'a yaptığı açıklamada yeni sözleşmenin halihazırdaki gizlilik politikalarında bir değişiklik anlamına gelmediğini savundu.

WhatsApp hangi verilerinizi paylaşacak?

Wired dergisi, son değişikliğin uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) uygulamasını etkilemediğini vurguluyor.

Bu da gönderdiğiniz mesajların, fotoğrafların ya da diğer içeriklerin sadece kendi akıllı telefonunuzda ya da gönderdiğiniz kişilerin cihazlarında görüntülenebilmesi demek.

WhatsApp ve Facebook mesajların içeriğini görüntüleyemiyor.

WhatsApp'ın kullandığı ve paylaştığı veriler ise daha çok sizin uygulamayı nasıl kullandığınıza yönelik.

WhatsApp'ın Facebook ile paylaştığı veriler arasında telefon numaranız, WhatsApp'ı ne kadar süre ve ne kadar sıklıkla kullandığınız, diğer kullanıcılarla nasıl bir etkileşim içinde olduğunuz, cihazınızla ilgili bilgiler, IP adresiniz, işletme sisteminiz, tarayıcı verisi, bataryanın sağlığı, uygulamanın versiyonu, mobil ağ, dil ve zaman dilimi yer alıyor.

WhatsApp'a en başta verdiğiniz izne göre ödeme verileriniz ve konumunuz da Facebook ile paylaşabilen veriler arasında.

Hangi reklamlara maruz kalabilirsiniz?

TechRadar teknoloji haber sitesi, WhatsApp'ın statünüz, hikayeleriniz ve profil fotoğrafınızı da paylaştığını hatırlatarak bunlara uygun reklamlara maruz kalabileceğinizi aktarıyor.

Eğer WhatsApp statünüzde belirli bir araba modelini satın almak istediğinize dair bilgi paylaşırsanız Facebook'un bu veriyi reklam verenlere ileteceğini, böylece Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram'da buna göre reklamlar görebileceğinizi aktarıyor.

WhatsApp'ın ödeme sistemini bir kahve markasından alışveriş yapmak için kullanırsanız ya da kahve içtiğinize dair uygulamada bir hikaye paylaşırsanız, bu tüketim alışkanlığınıza dair reklam görme olasılığının da yükseleceği vurgulanıyor.

TechRadar, WhatsApp işletme hesabınızın olması durumunda ise sattığınız ürünlerin rakiplerle paylaşılması ihtimali olduğuna da değiniyor.

WhatsApp'ın veri güvenliği ve gizliliğine dair bütün bu endişeler, Telegram ve Signal gibi uygulamaları daha popüler bir hale getirdi.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için son tarih geldi: Kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?

Facebook, Türkiye, Mayıs, Ocak, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için son tarih geldi: Kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor? - Son Dakika

BBC

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