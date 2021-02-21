WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu - Son Dakika

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ınzorunlun güncelleme kararının yankıları sürüyor. Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp, hizmetlerin sağlanması için yeni kuralları ve kullanıcı verilerini işleme politikasını 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu.

15 MAYIS'TA SONRA REDDEDERSENİZ NE OLACAK?

Donanımhaber'de yer alan habere göre; yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddederseniz, birkaç hafta boyunca aramaları ve bildirimleri almaya devam edebileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak ve gönderemeyeceksiniz. Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil, ancak WhatsApp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silmek gibi yeni bir politikası var. Bu kural, yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar için de geçerli olabilir.

GÜNCELLEME ÖTELENMİŞTİ

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI WHATSAPP KARARLARI

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.