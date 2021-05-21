WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı öğrenildi - Son Dakika

WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı öğrenildi

21.05.2021 09:12

WhatsApp'ın onay için verdiği süresi 15 Mayıs'ta sona eren tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı belirtildi. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmada savunması alınan WhatsApp'ın temsilcileri ilgili bilgi ve belgeleri kuruma iletti. Söz konusu belgelere göre; Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp'ın güncellenmeye yönelik küresel politikasından hariç tutulacak ve uygulamayı tam işlevsellikle kullanmayı sürdürecek.

Türkiye'nin, WhatsApp'ın "veri hırsızlığına yol açabilecek" gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp temsilcileri güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini iletti. Bu nedenle WhatsApp'a bu aşamada herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

SÖZLEŞME TÜRKİYE'Yİ KAPSAMAYACAK

WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye'yi kapsamayacak. Türkiye'deki kullanıcılar, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacak ve WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edecek.

Sosyal medya platformu Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs'ta sona erdi. Şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıklarken, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

"WHATSAPP TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARI BİLGİLENDİRECEK"

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında şirketten bilgi ve belge talep etmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, beklenilen o bilgi ve belgeler kuruma ulaştı. Rekabet Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, WhatsApp, sözleşmede Türkiye yönünden geri adım attı.

Sözleşmenin Türkiye'yi kapsamayacağını gazetemize açıklayan Kurum yetkilileri, şu bilgiyi verdi:

"WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp'ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye'yi hariç tuttuğu söylenebilecektir. Bununla birlikte WhatsApp'ın ilerideki günlerde konuya ilişkin olarak Türkiye'deki kullanıcıları bilgilendirmesinin faydalı olacağını tahmin ediyoruz."

YAPTIRIM YOK

Kurum tarafından daha önce, WhatsApp'ın soruşturmaya konu güncellemeyi durdurması yönünde bir geçici tedbir kararı alındığını anımsatan yetkililer, bahsi geçen geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca nispi idari para cezaları gündeme gelebildiğini kaydetti. Ancak şu aşamada geçici tedbir kararının gereğinin yerine getirildiği ve bu nedenle mevcut koşullar itibarıyla böyle bir yaptırımın uygulanmasına yer olmadığını ifade eden yetkililer, "Diğer taraftan, WhatsApp'ın konuya ilişkin olarak ileri zamanlarda atacağı adımların geçici tedbir kararına ilişkin yaptırımın uygulanıp uygulanmaması noktasında belirleyeceği olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı öğrenildi

Rekabet Kurumu, Facebook, Türkiye, Mayıs, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacağı öğrenildi - Son Dakika Ekonomi


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