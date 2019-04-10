Whatsapp İpad'lere Geliyor

POPÜLER mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllar sonra iPad'lerde kullanılabilecek.

POPÜLER mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllar sonra iPad'lerde kullanılabilecek. WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.



WhatsApp'ın iPad sürümüne bakıldığında daha çok WhatsApp Web benzeri bir arayüze sahip olduğu dikkat çekiyor. Konuşma kayıtları iki sütun halinde ekrana geliyor. Sol sütunda konuştuğunuz kişilerle olan sohbet kayıtları, sağda ise seçilen sohbetin içeriğini görebiliyorsunuz.



iPad'lerde WhatsApp aynen iPhone'larda olduğu gibi kullanılabilecek. Uygulama ile ses kaydı gönderilebilecek, görüntülü arama yapılabilecek. Touch ID desteğine sahip olması beklenen WhatsApp'ı iPad üzerinden kullanabilmek için telefon numarası gerekiyor. Eğer telefondaki SIM kartın numarası aktif hale getirilirse, iPad'de WhatsApp kullanılabilecek ancak telefondaki WhatsApp pasif hale gelecek. Yani iki uygulamayı aynı anda kullanmak söz konusu olmayacak.



WhatsApp'ın iPad'lere ne zaman geleceği ise henüz net olarak bilinmiyor. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurmaylarına İstanbul Talimatı

İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor