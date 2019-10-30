WhatsApp İsrailli şirketi casuslukla suçladı

İsrail teknoloji şirketi NSO casusluk suçlamasıyla karşı karşıya. WhatsApp, şirketi gazeteciler ve aktivistlerle ilgili hükümete bilgi aktarmakla suçluyor.Cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj uygulaması WhatsApp, İsrailli teknoloji şirketi NSO'yu casuslukla yapmakla suçlayarak konuyu mahkemeye taşıdı.



Sosyal medya sitesi Facebook'a ait olan WhatsApp, Kaliforniya'da mahkemeye yaptığı şikayette NSO'nun kısa mesaj uygulamasını kötüye kullanarak gazeteciler ve insan hakları aktivistleri hakkında casusluk yaptığını iddia etti. WhatsApp'ın şikayetinde İsrailli şirketin yaklaşık bin 400 cihazda casusluk faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği bilgisine de yer verildi.



Video aramasıyla casusluk yazılımı yerleştiriliyor Washington Post'a bir makale yazan WhatsApp Yönetim Kurulu Başkanı Will Cathcart, NSO'nun hükümetler için sorumluluk bilinciyle çalıştığını dile getirdiğini kaydederek, "Ancak 100'den fazla insan hakları aktivisti ve gazetecinin geçen Mayıs ayında hedefli bir saldırıya maruz kaldığını tespit ettik. Bu suistimal sona ermeli" ifadesini kullandı.



NSO'nun kullanıcıların cep telefonlarına Pegasus adlı bir casusluk yazılımını yerleştirmek için WhatsApp'deki güvenlik boşluklarından yararlandığını belirten Cathcart, yazılımın cihazlara nasıl yerleştirildiğini anlattı. Cathcart, WhatsApp kullanıcısının akıllı telefonunda önce bir video aramasının göründüğünü ve cep telefonunun çalmasının ardından zararlı bir kodun telefona sızdırıldığını ve kullanıcı aramaya yanıt vermese de casusluk yazılımının cep telefonuna yerleştirildiğini söyledi.



Uygulamada güncelleme yapıldı WhatsApp'in, geçen Mayıs ayında video aramalarındaki güvenlik boşluğunu kapatmak için kullanıcılarından uygulamayı güncellemelerini istediğini belirten Cathcart, NSO'nun casusluk faaliyetleriyle ilgili aylardır soruşturma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.



İsrailli teknoloji şirketi NSO, 2016 yılında da Birleşik Arap Emirliklerinde bir aktivistle ilgili casusluk yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.



AFP,dpa/HS,AÜ



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