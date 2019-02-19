Son Dakika Haberleri: Whatsapp İstek Hattıyla Fikirler Projelendirilecek

Whatsapp İstek Hattıyla Fikirler Projelendirilecek

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Whatsapp üzerinden oluşturduğu "Proje İstek Hattı"yla vatandaşların fikirlerini projelendirecek.

Whatsapp İstek Hattıyla Fikirler Projelendirilecek, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Whatsapp üzerinden oluşturduğu "Proje İstek Hattı"yla vatandaşların fikirlerini projelendirecek.

"Kenti Hep Birlikte, Hep Beraber Yönetme" anlayışını savunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Whatsapp'ta vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunacak.

"0538 320 2727" numaradan Büyükşehir Belediyesi Whatsapp Proje İstek Hattı'na ulaşan vatandaşlar, fikirlerini ve taleplerini iletebilecek. Vatandaşlardan gelen öneriler raporlanarak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sunulacak.

Şahin, istek ve taleplere kulak verdi, şehri birlikte yönetme kabiliyetini topluma aşıladı. Gönül belediyeciliğinde çığır açan Şahin'le, insan odaklı çalışmalara ağırlık verildi. Vatandaşın isteklerini rahat bir biçimde dile getirebilmesi için Whatsapp ihbar hattı oluşturan Şahin ve ekibi, Türkiye'ye örnek olacak projelerle kenti güzelleştirecek.

Bundan böyle vatandaşın fikir ve görüşlerini sosyal medya üzerinden alacak Büyükşehir, en çok kullanılan iletişim uygulamalarından olan Whatsapp'ı daha verimli kullanmaya başlayacak. Bu uygulamayla, bürokratik sürece takılmayan vatandaşlar taleplerini rahatlıkla anlatacak.

"Yeter ki Sen İste" sloganıyla başlatılacak çalışmayla Gaziantepliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sesini kolaylıkla duyurabilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

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