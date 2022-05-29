WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek! - Son Dakika
Üye Girişi

WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek!

29.05.2022 04:51
WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek!

WhatsApp, kullanıcıların bazı mesajların kaybolmasını önleyebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

WhatsApp, 2020'den beri kaybolan mesajlar özelliğini sunuyor.

Grup sohbetleri ve bire bir sohbetler için kullanılabilen ve sohbet ayarlarından yönetici tarafından açılabilen ve sohbetteki tüm mesajların yedi gün sonra otomatik olarak kaybolmasını sağlayan bir özellik olarak ortaya çıkıyor.

Bu özellik, gün boyunca çok sayıda mesaj alışverişi yapan büyük grup sohbetleri için oldukça faydalı olabiliyor. Ama bu durum yakında değişebilir. WABetaInfo, WhatsApp'ın bazı mesajların kaybolmasını önleyeceği yeni bir özelliği denediğini keşfetti.

Bu nedenle, bir sohbette kaybolan mesajlar açıksa, platform size mesajları kaydetme seçeneği sunacaktır.

WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek!

WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek!

Bu özellik, bir sohbetten önemli olabilecek veya daha sonra ihtiyaç duyulabilecek bilgileri kaydetmenize yardımcı olacak.

Bu nedenle, "saklanmayan" diğer mesajlar her zamanki gibi yedi gün sonra kaybolacak olsa da, WhatsApp size bu saklanan mesajlara sohbet iletişim bilgilerinin altındaki ayrı bir sekmede erişmenin bir yolunu verecek.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, "Kept Messages" adlı bir sohbet için İletişim Bilgileri altında bir bölüm gösterir. Bu, kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebileceğiniz yerdir.

Bu "Mesajları Tut" özelliği, WhatsApp için önceki bir beta sürümünde bahsedilmiştir ve ekran görüntüsünde görülebilen şey, mesajlara erişmek için bu yeni bölümü ekleyen bir gelişmedir.

WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek!

Ekran görüntüsü WhatsApp Web'den gelmektedir. Ancak raporlara göre, bu özelliğin hem Android hem de iOS'ta geleceği bildirilmektedir.

Yeni özellik, kullanışlı olacak gibi görünse de birçok gizli verinin de ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Mesela, kaydedilen mesajı gönderen kişi, mesajın kaydedilmesi/saklanması durumunda bilgilendirilir mi? Bir grup sohbeti senaryosunda, yalnızca yöneticilerin mesajları kaydetmesine izin veriliyor mu? Bu saklanan mesajlara gruptaki herkes erişebilecek mi?

Muhtemelen zamanla bu özellik hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Şimdilik, WhatsApp'ın bu yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor.

YORUMLAR
500
Mustafa Sarıgül'den Enes Kanter'in skandal paylaşımına tepki: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz Mustafa Sarıgül'den Enes Kanter'in skandal paylaşımına tepki: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz Mustafa Sarıgül: 'Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz' Mustafa Sarıgül: 'Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz'
Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek! - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 04:57:53. #1.11#
SON DAKİKA: WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement