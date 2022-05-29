WhatsApp, 2020'den beri kaybolan mesajlar özelliğini sunuyor.

Grup sohbetleri ve bire bir sohbetler için kullanılabilen ve sohbet ayarlarından yönetici tarafından açılabilen ve sohbetteki tüm mesajların yedi gün sonra otomatik olarak kaybolmasını sağlayan bir özellik olarak ortaya çıkıyor.

Bu özellik, gün boyunca çok sayıda mesaj alışverişi yapan büyük grup sohbetleri için oldukça faydalı olabiliyor. Ama bu durum yakında değişebilir. WABetaInfo, WhatsApp'ın bazı mesajların kaybolmasını önleyeceği yeni bir özelliği denediğini keşfetti.

Bu nedenle, bir sohbette kaybolan mesajlar açıksa, platform size mesajları kaydetme seçeneği sunacaktır.

WhatsApp; Kaybolan Mesajları Kaydetmenize İzin Verecek!

Bu özellik, bir sohbetten önemli olabilecek veya daha sonra ihtiyaç duyulabilecek bilgileri kaydetmenize yardımcı olacak.

Bu nedenle, "saklanmayan" diğer mesajlar her zamanki gibi yedi gün sonra kaybolacak olsa da, WhatsApp size bu saklanan mesajlara sohbet iletişim bilgilerinin altındaki ayrı bir sekmede erişmenin bir yolunu verecek.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, "Kept Messages" adlı bir sohbet için İletişim Bilgileri altında bir bölüm gösterir. Bu, kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebileceğiniz yerdir.

Bu "Mesajları Tut" özelliği, WhatsApp için önceki bir beta sürümünde bahsedilmiştir ve ekran görüntüsünde görülebilen şey, mesajlara erişmek için bu yeni bölümü ekleyen bir gelişmedir.

Ekran görüntüsü WhatsApp Web'den gelmektedir. Ancak raporlara göre, bu özelliğin hem Android hem de iOS'ta geleceği bildirilmektedir.

Yeni özellik, kullanışlı olacak gibi görünse de birçok gizli verinin de ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Mesela, kaydedilen mesajı gönderen kişi, mesajın kaydedilmesi/saklanması durumunda bilgilendirilir mi? Bir grup sohbeti senaryosunda, yalnızca yöneticilerin mesajları kaydetmesine izin veriliyor mu? Bu saklanan mesajlara gruptaki herkes erişebilecek mi?

Muhtemelen zamanla bu özellik hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Şimdilik, WhatsApp'ın bu yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor.