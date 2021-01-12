WhatsApp: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle mesajlaşma uygulaması hakkında inceleme başlattı - Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı.

Açıklama, KVKK'nın bugünkü toplantısı sonrası yapıldı.

KVKK, konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15 inci maddesinin açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkelerle ilgili hükümlerine bakarak değerlendirecek.

İncelemeyi yürütecek Kurum, süreci takip ederek 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.

WhatsApp da yeni sözleşmeyi kabul etmek için kullanıcılarına 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

WhatsApp'tan açıklama

WhatsApp ise gizlilik sözleşmesi tartışmalarına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadeleri kullanıldı.

Gizlilik politikası ile ilgili çok sayıda soru aldıklarını belirten şirket, güncellemenin WhatsApp İşletme hesaplarında bazı değişiklikler içerdiğini söyledi.

Kullanıcıların, Facebook'ta WhatsApp kullanan bir işletmeye mesaj göndermek için buton görebileceğini ekleyen şirket internet sitesindeki, "Telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, o işletmeye mesaj gönderme seçeneğiniz olacaktır. Facebook, Facebook'ta gördüğünüz reklamları kişiselleştirmek için bu reklamlarla etkileşim şeklinizi kullanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Hangi verileri paylaşacak?

WhatsApp kullanıcılarına son günlerde, yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri, yoksa uygulamayı akıllı telefonlarından silmeleri yönünde bir uyarı gönderiyor.

Bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni sözleşmeyi ve veri paylaşımı kurallarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenlerin telefonlarından uygulamanın silineceği uyarısı yapıyor.

Bu durum hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında kullanıcıların WhatsApp uygulamasını silme kampanyasına katılmalarına yol açtı.

Peki WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesine göre kullanıcıların hangi bilgileri WhatsApp'ın sahibi olan Facebook ile paylaşılacak?

Wired dergisi, son değişikliğin uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) uygulamasını etkilemediğini vurguluyor.

Bu da gönderdiğiniz mesajların, fotoğrafların ya da diğer içeriklerin sadece kendi akıllı telefonunuzda ya da gönderdiğiniz kişilerin cihazlarında görüntülenebilmesi demek.

WhatsApp ve Facebook mesajların içeriğini görüntüleyemiyor.

WhatsApp'ın kullandığı ve paylaştığı veriler ise daha çok sizin uygulamayı nasıl kullandığınıza yönelik.

WhatsApp'ın Facebook ile paylaştığı veriler arasında telefon numaranız, WhatsApp'ı ne kadar süre ve ne kadar sıklıkla kullandığınız, diğer kullanıcılarla nasıl bir etkileşim içinde olduğunuz, cihazınızla ilgili bilgiler, IP adresiniz, işletme sisteminiz, tarayıcı verisi, bataryanın sağlığı, uygulamanın versiyonu, mobil ağ, dil ve zaman dilimi yer alıyor.

WhatsApp'a en başta verdiğiniz izne göre ödeme verileriniz ve konumunuz da Facebook ile paylaşabilen veriler arasında.

Wired'a konuşan Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptolog Matthew Green, "WhatsApp mesajlarınızın içeriğine dair gizliliğinizi korumakta gayet iyi. Diğer her şeye dair gizliliğiniz ise ihlal ediliyor gibi gözüküyor" dedi.

Dijital haklar grubu Fight for the Future'un başkan yardımcısı Evan Greer ise Wired'a, "Facebook'un yaptığı hiçbir ürüne güvenmiyorum. İş modeli gözetleme üzerine kurulu, bunu hiç unutmayın" yorumunda bulundu.