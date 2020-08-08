Whatsapp mesajı 'cinsel taciz' kabul edildi - Son Dakika

Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden gönderdiği 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı nedeniyle hakkında kamu davası açılan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hapis cezası verildi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği temyiz kararını, Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi, bozma kararı aldı. Karara gerekçe olarak ise mesajın, Türk Ceza Kanunu'nun 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğu gözetilmeden 'kişilerin huzur ve sükünunu bozma' suçundan hüküm kurulması nedeniyle alındığı belirtildi.

Kararda ayrıca sanık hakkında 'cinsel taciz' suçundan kamu davası açıldığı, sanığın eyleminin soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı ancak yapılan yargılama sonucu sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren kişilerin 'huzur ve sükünunu bozma' suçu olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

TCK'nın 253'üncü ve 254'üncü maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilen kararda, sanığın hukuksal durumunun bu hükümlerin sonucuna göre belirlenmemesi, bozma kararına gerekçe gösterildi.

(İHA)