Son Dakika Haberleri: WhatsApp mesajlarında "italic ve bold" yazı karakterleri nasıl kullanılır?
Son Dakika Teknoloji Haber

WhatsApp mesajlarında "italic ve bold" yazı karakterleri nasıl kullanılır?

32 dakika önce

WhatsApp Mesajlarında İtalic ve Bold Yazı Karakterlerini Nasıl Kullanabiliriz? WhatsApp mesajlarına italic ve bold yazı ekleme nasıl yapılır? WhatsApp mesajlarında "italic ve bold" yazı karakterleri nasıl kullanılır?

WhatsApp mesajlarında

WhatsApp Mesajlarında İtalic ve Bold Yazı Karakterlerini Nasıl Kullanabiliriz?

WhatsApp mesajlarına italic ve bold yazı ekleme nasıl yapılır? WhatsApp mesajlarında "italic ve bold" yazı karakterleri nasıl kullanılır?


Cihazlarınızdan ve uygulamalarınızdan en iyi şekilde faydalanmak için bazı ipuçlarını ve rehberleri zaman zaman yayınlıyoruz. Bunlara bir yenisini daha ekleyelim.


Bir çoğumuz düzeltiyorum hemen hemen hepimiz WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanıyoruz. Peki kaçımız yazdığımız yazının önemli yerlerini "italic" veya "Bold" yapmayı biliyoruz?


Hiç WhatsApp mesajlarınızı olduğundan daha farklı göstermeyi denediniz mi? Farklı derken tuhaf ve garip bir biçimde demek istiyorum.


Metinlerinizi yatay, üstü çizili veya daha kalın gösterebilirsiniz. Bunun mümkün olduğunu bu yazıdan sonra artık öğrendiniz.


Yukarıdaki gibi içerisinde Kalın – Bold, Yatay – İtalic ve üstü çizili bir yazıyı kolaylıkla yazabilirsiniz.


WhatsApp'ta kullanılan ve en sık kullanılan üç temel yazı karakteri


WhatsApp'ta BOLD yazı karakteri nasıl kullanılır?

Yapmanız gereken kalın yazmak istediğiniz kelimeyi "*" asterik karakterleri arasına almak. Örneğin. *merhaba* yazdığınızda. merhaba olarak görülecektir.


WhatsApp'ta italic yazı karakteri nasıl kullanılır?

Bunda da yapmanız gerek yukarıdakine benzer şekilde asteriks yerine (_) alt çizgi karakterini kullanmak. Örneğin _merhaba_ yazdığınızda merhaba olarak görülecektir.


WhatsApp'ta Üstü Çizili Yazı Karakteri Nasıl Kullanılır?

Benzer şekilde burada da tildes karakteri denilen (~)  kullanılır. ~merhaba~ yazdığınızda merhaba şeklinde görülecektir.

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:34 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
Kız çocuklarını istismar eden zanlının üzerinden çıkanlar şoke etti Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 05:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: WhatsApp mesajlarında "italic ve bold" yazı karakterleri nasıl kullanılır?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]