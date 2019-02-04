Son Dakika Haberleri: Whatsapp Mesajlarınızı Kimse Okuyamayacak! Whatsapp İçin Yeni Güvenlik Güncellemesi!

Whatsapp Mesajlarınızı Kimse Okuyamayacak! Whatsapp İçin Yeni Güvenlik Güncellemesi!

1 saat önce

#WhatsApp #Güvenlik #TouchID #FaceID.

#WhatsApp #Güvenlik #TouchID #FaceID

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:00 Kaynak: Youtube

3. Sayfa, Kadın, Eğitim, Magazin, Sağlık, Kültür Sanat, Politika, Spor, Dünya, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:43:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Whatsapp Mesajlarınızı Kimse Okuyamayacak! Whatsapp İçin Yeni Güvenlik Güncellemesi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]