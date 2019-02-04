Whatsapp Mesajlarınızı Kimse Okuyamayacak! Whatsapp İçin Yeni Güvenlik Güncellemesi!
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:00 Kaynak: Youtube
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Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı