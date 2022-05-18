WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar - Son Dakika
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WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

18.05.2022 08:35
WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

Popüler haberleşme uygulaması, işletmeler için birçok özellik sunacak WhatsApp Premium'u duyurdu! İşte detaylar..

Popüler mesajlaşma uygulaması, işletmeler için özel olacak WhatsApp Premium sürümü getiriyor. Sosyal medya platformlarıyla ilgili sık sık paylaşım haberi yapan Matt Navarra, bugün Twitter hesabından wabetainfo web sitesinin linkini paylaşarak bu haberi duyurdu. Blog yazısında yeni özellikle ilgili bilgiler mevcut. Peki WhatsApp Premium için detaylar neler olacak? Habere hep birlikte göz atalım.

WhatsApp Premium, 10 cihaza kadar destekleyecek!

WABetaInfo'nun bugünkü paylaşımına göre işletmeler için geliştirilen WhatsApp Premium, 10 adet cihaza kadar çoklu kullanım desteği sunacak. Bu sayede işletme sahipleri, müşterileri uzun süre bekletmeden birkaç cihaz üzerinden iletişim kuracak.

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İşletmeler için ön plana çıkacak uygulama; Android, iOS ve masaüstü sürümleri için WhatsApp Business Beta'da geliştiriliyor. WhatsApp Premium aynı zamanda ek olarak işletme hesaplarının özel bir iş bağlantısı oluşturmasına izin verecek. Bu bağlantı sayesinde müşteriler, hatırlaması kolay bir adres sayesinde işletmelerle iletişim kuracak. Yenilik sadece WhatsApp Business sürümünde isteğe bağlı olarak kullanılacak yani standart WhatsApp hesaplarında yer almayacak.

WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

İşletmeler için ön plana çıkacak yeni plan, şimdilik henüz geliştirme aşamasında yer alıyor. Bu yüzden konuyla ilgili daha fazla detay bulunmuyor. Firmanın ileride daha fazla açıklama yapmasıyla birlikte biz de konu hakkında içerik sunacağız.

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Android cihazlar için durum arayüzünü değiştirdi ardından da ilgili yeni özellikler ekledi. Platform son olarak da grup sohbetlerinden sessiz sedasız çıkma fonksiyonunu test etmeye başladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşletmeler için olacak yeni WhatsApp sürümü ve özellikleri işe yarayacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar - Son Dakika
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