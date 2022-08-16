Sırlar açığa çıksın! WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor - Son Dakika
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Sırlar açığa çıksın! WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor

16.08.2022 21:56
Sırlar açığa çıksın! WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor

WhatsApp silinen mesajlar için yeni bir özellik geliştiriyor. Şu an için yalnızca beta kullanıcıları ile paylaşıldı. İşte detaylar...

Son yıllarda Telegram ve Signal gibi rakiplerine önemli sayıda kullanıcı kaybeden WhatsApp, 2022'de kullanıcı deneyimini geliştirmek için bazı adımlar atılacağını söyledi. Bu doğrultuda işletim sistemleri arası veri aktarımı gibi bazı yenilikler gördük. Şimdiyse peş peşe yeni güvenlik ve gizlilik adımlarını açıklıyor. Bu doğrultuda WhatsApp, silinen mesajlar için geri getirme özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp, silinen mesajlar için harekete geçti! Geri getirilebilecek

WhatsApp, Android tarafındaki beta kullanıcıları ile silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı. Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

Sırlar açığa çıksın! WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor

Fakat geri alma işleminin yalnızca bu bildirim gidene kadar geçerli olacağı yani birkaç saniyeliğine mümkün olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla konuşma geçmişinde önceden sildiğimiz mesajları geri getiremeyeceğiz.

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Henüz bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılarla paylaşılacağı belli değil. Fakat test edilen diğer gizlilik seçenekleriyle birlikte sunulması bekleniyor. Tabii erkenden test etmeyi ve deneyimlemeyi istiyorsanız beta programına kaydolabilirsiniz.

3 yeni gizlilik özelliği daha geliyor!

Bugün WhatsApp tarafından yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak 3 yeni gizlilik özelliği ortaya çıktı. Bunlardan ilki gruplar ile ilgili. Artık kullanıcılar dilerse yalnızca yöneticiye bildirim gidecek şekilde gruplardan çıkabilecek. Yani diğer üyeler ayrılan kişileri görmek istediğinde üyelere bakması gerekecek.

Sırlar açığa çıksın! WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor

İkinci olarak ise çevrimiçi olduğumuzu gizleyebileceğiz. Örneğin birçok kişi işlerinin bir kısmını WhatsApp gibi mesajlaşma platformları üzerinden yürütüyor. Fakat uygulamayı açtığı zaman herkes çevrimiçi olduğunu görerek müsait olduğu yanılgısına düşerek iletişime geçiyor.

Yeni gelecek gizlilik özelliği sayesinde artık WhatsApp üzerinde belirlediğiniz kişilerin sizin çevrimiçi durumunuzu görebilmesini sağlayabileceksiniz. Bunu Instagram'da hikayenizi kimlerin görebileceğini seçişiniz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarınız ya da aileniz fark etmeden onları kara listeye ekleyebilirsiniz.

Son olarak ise Telegram'da uzun bir süredir olan özelliğin geleceği belirtiliyor. Bu yenilik sayesinde ise artık attığınız görsellerin o kişi dışında kimseye ulaşmayacağından emin olabileceksiniz. Örneğin bir fotoğraf atarken bunu kısa süreliğine görebilmesi için ayarlasanız bile karşı taraf ekran görüntüsü alabilir. Fakat artık ekran görüntüsü engelleme özelliği geleceği için içiniz rahat bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Telegram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sırlar açığa çıksın! WhatsApp silinen mesajları geri getiriyor - Son Dakika

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