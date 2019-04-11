Whatsapp'ta Görüşme Yapmak İçin Rehbere Kayıt Zorunluluğu Kalkıyor

WHATSAPP'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor.

WHATSAPP'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor. WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ortadan kaldırılıyor.



WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.



Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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