Son Dakika Haberleri: Whatsapp'ta Görüşme Yapmak İçin Rehbere Kayıt Zorunluluğu Kalkıyor

Whatsapp'ta Görüşme Yapmak İçin Rehbere Kayıt Zorunluluğu Kalkıyor

14 dakika önce

WHATSAPP'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor.

Whatsapp'ta Görüşme Yapmak İçin Rehbere Kayıt Zorunluluğu Kalkıyor, System.String[]
WHATSAPP'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor. WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ortadan kaldırılıyor.

WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Eli Bekliyor Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İddialarına İlişkin 4 İsim Sayıp AK Parti'yi Suçladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:45:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Whatsapp'ta Görüşme Yapmak İçin Rehbere Kayıt Zorunluluğu Kalkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]