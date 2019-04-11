Whatsapp'ta Görüşme Yapmak İçin Rehbere Kayıt Zorunluluğu Kalkıyor
14 dakika önce
WHATSAPP'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor.
WHATSAPP'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor. WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ortadan kaldırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.
Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek. - İstanbul
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