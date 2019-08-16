WhatsApp'ta grup kurmanın da bir adabı var

Ayıp olan istemeden dahil edildiğiniz gruptan çıkmak değil, insanları düşüncesizce gruplara dahil etmek.

Ayıp olan istemeden dahil edildiğiniz gruptan çıkmak değil, insanları düşüncesizce gruplara dahil etmek. Bırakınız ayrılsınlar, bırakınız çıksınlar...



Teknoloji geliştikçe yeni nezaket kuralları oluşuyor ve bunları bilmeyenler fena halde ofsayta düşüyor.



Mesela WhatsApp.



Daha bayram yeni bitti. Eminim, o samimiyetsiz, basmakalıp, listesindeki herkese tek tuşla, aynı anda gönderilen bayram tebriklerinden size de gelmiştir.



Bedava ya, bas yolla fihristindeki herkese. Madem gönlün bu kadar geniş, hadi herkese ücretiyle SMS gönder de görelim.



Hiç gönderilmemiş sayıyor, cevap bile vermiyorum.



WhatsApp ile ilgili bir başka nezaket kuralı da "grup kurma"...



Bir bakıyorsunuz, biri eften püften bir başlıkla sizi gruba eklemiş.



Şak diye hemen çıksaan... Acaba ayıp olur mu diye düşünüyorsun.



Yok kalsaan... Millet abuk sabuk geyik yapıyor, çın çın çınn ötüyor. Sessize de alamıyorsun çünkü beklediğin, gerçekten önemli mesajlar oluyor.



Ama artık bu konuda da bir adabı muaşeret kuralı oluştu.



Rencide etmemek için şimdi burada ismini vermeyelim ama birinin yeni mekanının açılış partisi için kurduğu gruptan "filanca ayrıldı", "falanca ayrıldı" diye kitle halinde çıkıldı.



Bırakınız ayrılsınlar, bırakınız çıksınlar...



Yani artık ayıp olanın gruptan çıkmak değil, insanları düşüncesizce gruplara dahil etmenin olduğu fikri oturmuş durumda.



Siz de gönül rahatlığıyla, açıklama bile yapmadan çıkabilirsiniz.



Belki bu sayede grubu kuran kişiler de ne yaptığını anlamış olur.

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