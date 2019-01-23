Whatsapp'ta Küresel Hizmet Kesintisi
55 dakika önce
– Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok kişi, mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Salı akşamı hizmet vermemesinden şikayetçi oldu.
– Birleşik Krallık
, Hollanda
, Almanya
ve İsviçre
başta olmak üzere Avrupa
'da birçok kişi, mesajlaşma uygulaması Whatsapp
'ın Salı akşamı hizmet vermemesinden şikayetçi oldu.
Hizmet arıza bildirimi sitesi Down Detector'a göre, söz konusu hizmet kesintisinin sebebi bilinmezken, hem iOS hem Android kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj alımı ve gönderiminde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
WhatsApp dün yaptığı bir açıklamada da, son dönemde yanlış bilginin hızla yayılması olayının önüne geçmek için dünya genelinde WhatsApp kullanıcıların mesaj iletme (forward etme) hakkını 20'den 5'e düşürdüğünü duyurdu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:21 Kaynak: DHA
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