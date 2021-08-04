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WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülen fotoğraf ve video gönderilebilecek - Son Dakika
BBC

WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülen fotoğraf ve video gönderilebilecek

04.08.2021 16:01
WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülen fotoğraf ve video gönderilebilecek, System.String[]

WhatsApp, bu haftadan itibaren kullanıcılarına, bir kez görülen fotoğraf ve videoların kendiliğinden silinmesi seçeneğini sunacak.

WhatsApp, bu haftadan itibaren kullanıcılarına, bir kez görülen fotoğraf ve videoların kendiliğinden silinmesi seçeneğini sunacak.

Mesajı yollayan "Bir kez gör" seçeneğini kullanıyorsa, mesajı alan kişi gördükten sonra, gönderilen fotoğraf ya da videolar kendiliğinden silinecek ve telefonun fotoğraf hafızasına kaydedilmeyecek.

WhatsApp, bu özelliğin kullanıcılara "özel hayatlarını koruma konusunda daha fazla kontrol imkanı" vermeyi amaçladığını söylüyor.

Ancak şifrelemeli mesaj uygulamalarında "kendi kendisini imha eden mesaj" özelliğinin kullanılması konusunda hukuki sorunlar da var.

Şeffaflık konusunda çalışan gruplar bu özelliğin, şeffaflığı ve yazışmaların arşivlenerek kayda geçirilmesi imkanını ortadan kaldırdığını söylüyorlar.

WhatsApp bu hafta uygulamaya koyacağı yeni özelliğin örneğin bir dükkanda giysi denerken, ya da birine şifre yollarken gönderilen görseller gibi, kişisel ama bakılıp atılması daha uygun fotoğraflar için kullanılabileceğini söylüyor.

Şirketin tanıtım reklamında, "Paylaştığımız her şeyin sonsuza dek dijital kayıtlarda kalması gerekmiyor. Birçok telefonda, bir fotoğraf çekmek, bunun süresiz olarak telefonunuzda kalması anlamına geliyor" deniliyor.

Kullanıcılar, aldıkları mesajın "Bir kez gör" özellikli olduğunu hemen anlayacaklar çünkü öngörüntü gizlenmiş olacak ve onun yerine ekranda büyük bir "1" sayısı görülecek.

Snapchat gibi uygulamalardaki silinen mesajlara benzer bir özellik ama mesajı alan kişi isterse, açtığında hemen ekran görüntüsü ya da kaydı alabilecek.

"Bir kez gör" seçeneğinin bazı özellikleri de şöyle:

WhatsApp geçen yıl Kasım ayında da kendiliğinden silinen mesaj seçeneği getirmişti.

Bu özellik, yollanan bir mesajın 7 gün sonra, gönderen ve gönderilen kişinin sisteminden silinmesini sağlıyor. Ancak özellikle İngiltere'de şeffaflık ve kayda geçirme konularında hükümet açısından hukuki sorunlara yol açması var.

Ülke yasaları, "önemli tartışmalar ve kararlarla ilgili bütün bilgilerin" kaydedilerek arşivlenmesini öngörüyor. Ve birçok hükümet yetkilisinin halen WhatsApp ve benzer bir başka uygulama olan Signal'i kullandıkları biliniyor.

Şeffaflık konusunda kampanya yürüten gruplar, hükümetin icraat ve karar süreçlerinin kayda geçmesi ve görünür olması bakımından "otomatik silme" özelliğinden kaygı duyuyorlar.

Hükümetten konuyla ilgili olarak gelen açıklamada ise, bu tür resmi iletişimin, kurallara uygun bir şekilde saklanması için gereken düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülen fotoğraf ve video gönderilebilecek
WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülen fotoğraf ve video gönderilebilecek

Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülen fotoğraf ve video gönderilebilecek - Son Dakika Dünya

BBC

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