Whatsapp'tan beklenen özellik! Hayalet modu devreye giriyor - Son Dakika
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Whatsapp'tan beklenen özellik! Hayalet modu devreye giriyor

19.09.2022 21:20

WhatsApp, yeni güncellemesinde gelen özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. 'Hayalet modu' olarak adlandırılan yeni güncellemesi ile artık istenmeyen kişilere karşı gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını seçtikleri kişilerden gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başlıyor.

ÇEVRİMİÇİ DURUMUNU GİZLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Raporlara göre, çevrimiçi durumunuzu gizleme özelliği, Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümü 2.22.20.9'da beta test kullanıcılarına sunuluyor. Özellik, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını kimlerin görebileceğini ve kimlerin göremeyeceğini seçmelerine olanak tanır.

KİMDEN GİZLENEBİLECEĞİ DE SEÇİLECEK

Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların "Son Görülmelerini" kişilerinden gizlemelerine olanak tanıyacak. Yeni özellik ile kullanıcılar ayrıca online durumlarını gizleyebilecek ve hem çevrimiçi durumunu hem de Son Görülme durumunu gizlemek istedikleri belirli kişileri seçebilecekler. Bu değişiklikler önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacak.

Rapora göre WhatsApp, "Son Görülme" gizlilik ayarını "Son Görülme ve Çevrimiçi" gizlilik ayarı olarak değiştirdi. Şu anda, Son Görülme seçeneği, durumu "Kimse", "Kişiler" ve "Herkes" olarak gösterme özelliği sunar. Güncellemeyle birlikte, durumunuzu belirli kişilerden gizlemenize olanak tanıyan ek bir seçenek "Hariç herkes..." olacak.

NASIL YAPILIYOR?

Özellik şu anda beta aşamasındadır, bu nedenle bir beta test kullanıcısı değilseniz, şu anda sahip olmanız pek olası değildir. Kullanıcılar, yalnızca Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Son Görülme ve Çevrimiçi'ye giderek çevrimiçi durumlarını kimlerin görebileceğini ve kimlerin göremeyeceğini değiştirebilir. Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendinize mesaj gönderebilme yeteneği de dahil olmak üzere diğer birçok özellik üzerinde çalışıyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Whatsapp'tan beklenen özellik! Hayalet modu devreye giriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Whatsapp'tan beklenen özellik! Hayalet modu devreye giriyor - Son Dakika
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