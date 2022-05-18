WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek - Son Dakika
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WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek

18.05.2022 11:42
WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek

WhatsApp, gruplara yaptığı geliştirmeleri sürdürüyor. Topluluklar özelliğini geliştirerek grupları içine alan büyük bir grup sunan uygulama, gruplardaki kişi sayısını 256'dan 512'ye çıkardı. Şimdi de bir grubun eski üyelerini de gösterecek yeni bir düzenleme gündemde.

WhatsApp, gruplardaki eski üyelerin bir listesini oluşturan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre, bir kullanıcı bir gruptan çıktığında artık grup sohbetinde ".... kişisi gruptan ayrıldı" mesajı yer almayacak. Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ve kullanıcılara sunulması için birkaç ayı var.

GEÇMİŞ KATILIMCILARI GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİLİYOR

Mesajlaşma platformu, gelecekteki bir güncellemede kullanıcıları sunulacak olan gruplardaki geçmiş katılımcıları görüntüleme özelliği geliştiriyor. Gelecekteki bir güncellemede grup katılımcıları listesinin altında, insanların geçmişte grupta kimlerin katılımcı olduğunu görmelerini sağlayan yeni bir seçenek daha görünecek. Bu yeni seçenek sayesinde bir gruptan kimin ayrıldığını takip etmek daha kolay olacak.

YALNIZCA YÖNETİCİLER DEĞİL TÜM KATILIMCILAR GÖREBİLECEK

Üstelik bu liste sadece grup yöneticileri tarafından değil, gruptaki herkes tarafından görülebilecek gibi görünüyor. Ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan değişiklik olması da söz konusu.

Henüz geliştirme aşamasında özelliğin beta test kullanıcılarına ne zaman gönderileceği ise henüz belli değil.

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SON DAKİKA: WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek - Son Dakika
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