Son Dakika Haberleri: Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler
Son Dakika Dünya Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler

Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler

1 saat önce

Sosyal iletişim ağı WhatsApp’ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.

Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler, System.String[]

Sosyal iletişim ağı WhatsApp'ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group'a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.


ABD basınında yer alan haberde WhatsApp'ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi NSA Group'un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu bin 400'den fazla kişiyi izlediği öne sürüldü.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğa, yanlışlıkla çöpe atılan altın takıları yedi
Cenaze yemeğinde yanlışlıkla içinde uyuşturucu olan kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısına tepki: Utanç verici bir karar ABD'li senatörden İsrail çıkışı: Yapılan yardımlar kesilsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]