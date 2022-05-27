WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi - Son Dakika
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WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi

27.05.2022 14:36
WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni çıkartma paketini piyasaya sürdü. Bu yeni çıkartmalar, Stranger Things 4 hayranlarının ilgisini çekiyor.

Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir çıkartma paketi piyasaya sürdü. Zaten şirket, son birkaç gündür oldukça yoğun bir gündeme sahip. Geçtiğimiz günlerde iOS 10 ve iOS 11 sürümlerine yönelik desteği keseceğini açıklayarak, milyonlarca iPhone kullanıcısına kötü haber verdi.

Ayrıca şirket, Business uygulaması için geliştirdiği WhatsApp Premium'u duyurdu. Bu özellik sayesinde işletme hesapları aynı anda 10 cihaza kadar bağlanabilecekler. Bireysel kullanıcıları ise kapsamayacak. Son olarak platform, Stranger Things 4. sezon için ilgi çekici bir çıkartma paketini yayımladı.

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WhatsApp, Stranger Things 4 çıkartma paketini kullanıma açtı

Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things dizisinin merakla beklenen 4. sezonu bugün yani 27 Mayıs'ta ekrana geliyor. Popüler mesajlaşma platformu, Stranger Things'i temsil eden yeni bir animasyonlu çıkartma paketini yayımladı. Bunun bir benzerini geçen sene final olan La Casa de Papel için de yapmıştı.

WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi

WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi

2,2 MB'lık paketi indirmenin iki yolu mevcut. Buradaki linke tıklayarak doğrudan WhatsApp'ın resmi çıkartma mağazasından indirebilirsiniz. Alternatif olarak sohbetlerdeki çıkartma işlevinde "+" simgesine dokunarak Stranger Things kelimesini aratabilir ve dizinin ikonik karakterlerinin bulunduğu görsellere erişebilirsiniz.

Beğendiğiniz bir çıkartmayı kolay bulmak için favorilere ekleyebilirsiniz. Bunun için Emoji > Çıkartmalar'a dokunun. İçlerinden bir tanesine basılı tutun, ardından Favorilere Ekle düğmesine tıklayın. İndirdiğiniz belirli çıkartmaları aratmak için de Ara'ya dokunabilirsiniz. Metin veya emoji kullanarak çıkartmaları aratabilirsiniz.

Tüm platformları destekliyor

Çıkartma WhatsApp'ın desteklediği Android, iOS ve masaüstü platformlarında kullanılabiliyor. Ancak uygulamayı, kullandığınız cihazın marketine giderek son sürüme güncellemek zorundasınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'tan kullanıcılara 'Stranger Things' sürprizi - Son Dakika
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