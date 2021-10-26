WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak - Son Dakika

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Son bir hafta! Liste paylaşıldı, WhatsApp artık bu telefon modellerinde çalışmayacak

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WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Yayımlanan listeye göre; onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.

WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple:

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD ? 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Diğer

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8