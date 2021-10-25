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WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar - Son Dakika

WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar

25.10.2021 12:50

PCR testi sahtekarlığında yeni yöntem. WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşan kişilere 200 TL karşılığında sahte PCR testi hazırlayan şahıslar, sonucu E- Nabız'a da yansıttı. Sahtekarların bu son yöntemi pes dedirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu hale gelen PCR testinden haksız kar elde etmek isteyen dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak için her yolu deniyor. WhatsApp üzerinden yapılan PCR testleri ise dolandırıcılıkta gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

ÖZELLİKLE YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE VERİYORLAR

Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.

SAHTE TESTİN FİYATI 200 TL

DHA ekibi, iki İranlı ve rehberleri, bir seyahat acentası çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A., "Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kadir A. rehberi tekrar aradı. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. Test başına 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.

E- NABIZ'A DA NEGATİF YANSITTILAR

Aradan geçen yaklaşık 3 saatin ardından toplam 400 liraya alınan İran uyruklu iki kişiye ait negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi. Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki karekod okutulduğunda e-nabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü.

SUÇU BAŞKASINA ATTILAR

PCR sonuçlarını içeren belgelerin alındığı Esenler'deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentasına attı. Turgay Yılmaz isimli sorumlu laboratuvar teknikeri, "Muhtemelen bizim anlaşma yaptığımız kurumlardan bir tanesidir. Numune bize gelir, biz numuneleri alırız. İşleme koyarız, işlemden sonra sonuçlandırırız. Kim almıştır bilmiyorum ama anlaştığımız kurumlardan bir tanesidir. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ HATALI

Ancak negatif sonuçlu PCR testi belgesinde numunelerin laboratuvara girip işleme başlandığı kayıt saati 08.10 olarak görünüyor. Belgede sonuçların çıktığı saat ise 13.13. Fakat turistlerin pasaport fotoğraflarını ilettiği saat 13.19. Sonuçların WhatsApp üzerinden gönderildiği saat ise 15.13.

Laboratuvar yetkilisi bu saat farkını ise "Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nde ya da test cihazındaki yazılımdan kaynaklı bir hata olabilir" şeklinde açıkladı.

Şeytanı kıskandıran sahtekarlar! WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar
Şeytanı kıskandıran sahtekarlar! WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar
Şeytanı kıskandıran sahtekarlar! WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar
Şeytanı kıskandıran sahtekarlar! WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar
Şeytanı kıskandıran sahtekarlar! WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar
Şeytanı kıskandıran sahtekarlar! WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar
WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a Negatif sonuç yansıttılar

Türk Lirası, PCR Testi, Esenler, e nabız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 'Negatif' sonuç yansıttılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar - Son Dakika
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