WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a sahip olan Meta, WhatsApp kullanıcılarının gönderdikleri mesajları ilk 15 dakika boyunca değiştirebilecekleri yeni bir güncelleme duyurdu.

DÜZENLENEN MESAJLARIN YANINDA 'DÜZENLENDİ' İBARESİ YER ALACAK

Yapılan duyuruya göre kullanıcılar, gönderdikleri mesaja uzun basarak çıkacak olan 'düzenle' seçeneği ile gönderdikleri 15 dakika içerisinde değiştirebilecek; düzenlenen mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi yer alacak ancak mesajlaşılan kişiler düzenleme geçmişini görüntüleyemeyecek.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin daha önceden olduğu gibi uçtan uca şifrelemeyle korunacağı ve gelecek haftalarda herkesin kullanımına açılacağı belirtildi.