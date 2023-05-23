WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor - Son Dakika
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WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor

23.05.2023 00:32

WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi, milyonlarca kişinin kullandığı uygulamayla ilgili oldukça önemli yeni bir güncellemeyi duyurdu. Açıklamaya göre artık, WhatsApp'ta gönderilen mesajlar ilk 15 dakika içerisinde düzenlenebilecek.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a sahip olan Meta, WhatsApp kullanıcılarının gönderdikleri mesajları ilk 15 dakika boyunca değiştirebilecekleri yeni bir güncelleme duyurdu.

DÜZENLENEN MESAJLARIN YANINDA 'DÜZENLENDİ' İBARESİ YER ALACAK

Yapılan duyuruya göre kullanıcılar, gönderdikleri mesaja uzun basarak çıkacak olan 'düzenle' seçeneği ile gönderdikleri 15 dakika içerisinde değiştirebilecek; düzenlenen mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi yer alacak ancak mesajlaşılan kişiler düzenleme geçmişini görüntüleyemeyecek.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin daha önceden olduğu gibi uçtan uca şifrelemeyle korunacağı ve gelecek haftalarda herkesin kullanımına açılacağı belirtildi.

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WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek

Instagram, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor - Son Dakika
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