WhatsApp'tan yeni bir özellik daha! "Hızlı cevap" butonu geliyor - Son Dakika
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WhatsApp'tan yeni bir özellik daha! "Hızlı cevap" butonu geliyor

12.05.2022 15:15

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Yeni gelen "hızlı cevap" butonuyla gelen mesaja daha hızlı cevap verilecek. Masaüstü uygulamasında test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar sohbetin yan tarafında yer alacak butonla seçili mesaja hızlıca cevap verebilecek.

WhatsApp, bir önemli özellik daha kazanmak üzere. Geçtiğimiz günlerde mesajlaşma içerisinde test edilen emoji ile tepki verme özelliği, resmi olarak herkes için yayınlanırken, şimdi ise uygulamaya gelecek bir başka özellik ortaya çıktı.

GELEN MESAJI DAHA HIZLI CEVAPLAMAK MÜMKÜN OLACAK

İki milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp'a çok yakında "hızlı cevap" butonu adapte edilecek. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Ortaya çıkan ekran görüntüsü, aslında her şeyi açıkça gözler önüne seriyor. Bu bağlamda kullanıcılar, artık karşı taraftan gelen mesajı daha hızlı cevaplayabilecek.

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BUTON SOHBETİN YAN TARAFINDA YER ALACAK

Şu anda kullanıcılar, gelen mesajı cevaplamak için o metni sağ kaydırarak işlemi yapabiliyordu. Ancak yeni güncelleme ile bu seçenek artırılacak. Sohbetin yan tarafında yer alacak buton sayesinde, seçili mesaja hızlıca cevap verebileceksiniz.

MASAÜSTÜ UYGULAMASINDA TEST EDİLİYOR

Söz konusu özellik şimdilik masaüstü uygulaması için test aşamasında. İlerleyen günlerde mobil kullanıcılar içinde bu özellik test edilmeye başlayabilir. Sizler de WhatsApp'ın en yeni özelliklerini deneyimlemek için uygulamayı sık sık güncellemeyi unutmayın.

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Whatsapp, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'tan yeni bir özellik daha! 'Hızlı cevap' butonu geliyor - Son Dakika


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