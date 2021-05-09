WhatsApp'tan yeni gizlilik sözleşmesi kararı! Geçici geri adımın hedefinde temel özellikler var - Son Dakika

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararından da geri adım attı.

TEMEL ÖZELLİKLER KISITLANACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek yada fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.

SINIRLI KULLANIM BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

Örneğin sohbet listesine erişilemeyecek. Ancak telefon ve video aramaları yanıtlanabilecek. Eğer WhatsApp bildirimleri açıksa gelen mesajlara yanıt verebilecek ya da kaçırılan aramalar başlatılabilecek. Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek. Eğer sözleşme bu süre zarfında kabul edilmezse kullanıcılar WhatsApp'ı erişemeyecek.