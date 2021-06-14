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WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı - Son Dakika
BBC

WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı

14.06.2021 13:35
WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı, System.String[]

WhatsApp, tarihinin ilk gizlilik odaklı reklam kampanyasını başlattı.

WhatsApp, tarihinin ilk gizlilik odaklı reklam kampanyasını başlattı.

2021'in başında şartlar ve kurallarını değiştirdikten sonra kullanıcılardan yoğun eleştiri alan çevrimiçi mesajlaşma platformu, hükümetlerden gelen "şifreleme konusunda taviz verme" baskısına karşı sağlam bir duruş sergilediğini açıkladı.

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hükümetlerin daha az değil daha fazla güvenlik talep etmesi gerekiyor" dedi:

"İnsanların güvenliğini sağlamanın ilk adımı, güçlü bir güvenliğe sahip olmaktır. Bize göre hükümetler ortaya çıkıp bu şirketlerden daha güçsüz bir güvenlik sistemi oluşturmasını talep etmemeli. Şirketleri en güçlü güvenliği sağlamaları için teşvik etmeli, hatta zorlamalı."

Uluslararası alanda yayılacak olan reklam kampanyası, bugün İngiltere ve Almanya'da başladı.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyor. Yani mesajlar, sadece o anda gönderilen ve gönderen cihazlarda görülebiliyor. WhatsApp'ın kendisi ya da sahibi olduğu Facebook, hiçbir mesajı göremiyor, müdahale edemiyor ya da legal süreçlerde kullanamıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, uçtan uca şifreleme kullanımı için "Yasadışı içerik paylaşımıyla mücadelede kabul edilemez" demişti.

Patel, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada bu sistemin "Halkın korunması ve çocukların güvenliğiyle uyumlu şekilde kullanılmasını istediğini" söylemişti ama bunun nasıl işleyeceğine dair detay vermemişti.

Facebook ise şifreleme sistemini daha geniş çaplı olarak kullanmayı planladığını açıkladı.

WhatsApp halihazırda Çin'de yasak. Hindistan hükümetine de "yeni dijital kuralların kendi gizlilik korumalarını ihlâl edeceği gerekçesiyle" dava açmış durumda.

Cathcart, teknoloji sektörüyle ilgili düzenlemelerin dünya genelinde daha da sıklaştığını ve daha fazla ülkenin platformu kapatabileceğini söylüyor.

Yasadışı içerikle mücadele

Firmanın kendisi mesajların içeriğini göremiyor ancak yasadışı materyalin ya da büyük ölçekte paylaşılan yanlış bilgilerin engellenmesi için bazı araçlar geliştirdi.

WhatsApp her ay yaklaşık 2 milyon hesabı yasaklıyor. Cathcart, 2020'de de 300 binden fazla görseli "Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar için Ulusal Merkez"le paylaştıklarını açıkladı.

Yanlış bilginin yayılmasını engellemek için de çok sayıda yönlendirilmiş mesajlar işaretleniyor, bir mesajın paylaşılabileceği kullanıcı sayısında da kısıtlamaya gidildi.

Kurallar ve şartlarla ilgili karışıklık

Ocak ayında, WhatsApp'ın kullanım koşullarında değişiklik gören kullanıcılar, artık bilgilerinin Facebook'la paylaşılacağını düşünerek platformdan ayrılmaya başladı.

Bu değişim sonrası güncellemeyi yüklemeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağı duyuruldu. Kişisel mesajların gizliliğinde de esneme olacağına inanan binlerce kullanıcı, uygulamadan çıkarak Signal ya da Telegram'a geçti.

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, değişimin WhatsApp üzerinden ödeme kabul etmeye başlayacak olan şirketlerle ilgili olduğunu; ancak yaşanan kafa karışıklığından kendilerinin sorumlu olduğunu söylüyor:

"Tekrar etmek gerekirse, güncellemede kullanıcıların özel konuşmalarının gizliliğiyle ilgili hiçbir değişim olmadı."

WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı
WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı
WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı

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Son Dakika Dünya WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı - Son Dakika Dünya

BBC

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